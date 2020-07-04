▲ 金融科技人才計劃資助企業增職位 每月1萬元為期最長12個月 -

政府早前在第二輪「防疫抗疫基金」下設立「抗疫基金金融科技人才計劃」，以支持金融科技發展。財經事務及庫務局將在今日推出計劃並接受申請，名額1,000個。有關金融科技企業可取得最長12個月、每月10,000元資助聘請一名畢業生。

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企業今可申請 月獲1萬元資助

計劃涉及資助總額1.2億元，共有1,000個資助名額，以先到先得的方式接受申請，每間金融科技公司可申請一個新的全職職位，並獲每月10,000元支薪資助，為期最長12個月。當局已委託數碼港執行計劃，申請者可於今日起至明年7月2日在專屬網站提交申請。

獲聘者必須是本港成年居民，且取得專上和大專院校相關課程，包括資訊科技、數碼媒體、會計或工商管理等的認可證書、文憑和學位，或具有相關工作經驗。

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初創公司：資助增培訓新人空間

開發理財應用程式的初創公司Mellow聯合創辦人冼璞鏞表示，受到疫情和經濟環境影響，公司原打算待年底觀察情況後，才決定會否聘人，現時將會申請計劃，「請多個人幫手是好事」。他指希望聘到對技術和市場都有認識的畢業生，以助生意擴大發展，又指政府提供資助，他們就有空間培訓合適的畢業生成為人才。

責任編輯：吳文曦

（節錄）

【原文：金融科技人才計劃 1.2億創千職】

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