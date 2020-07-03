從蘇富比拍賣潘廸生精選珍藏　發掘法國波爾多左右岸葡萄酒佳釀

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人總有窺探的心態，究竟名人如廸生創建主席潘廸生，平日愛喝甚麼葡萄酒呢？今次蘇富比於7月6日舉行的「潘廸生爵士品鑑波爾多精選名釀」拍賣會，或許正好是一個良機，讓我們從潘廸生割愛的佳釀中，發掘法國波爾多酒有甚麼我們遺漏的東西。
今次的拍賣會，總共有逾490項拍品，年份橫跨70年，盡攬波爾多的明星酒莊。可惜潘廸生不願接受訪問，而據曾經在廸生創建董事會擔任執行董事、現任蘇富比亞洲區行政總裁程壽康表示，潘廸生在香港和倫敦的「家宴」，至今依然是城中最受人嚮往的雅聚。
程壽康說：
我沒有把所有酒莊和年份都一一牢記，但我不能忘記的是，每次聚會，Dickson都是用最頂級酒莊和年份的佳釀來招呼我們，而每一次都真的是賓主盡歡，不醉無歸。
細讀今次拍賣會的名單，發現潘廸生大手買入兩個波爾多酒莊的葡萄酒，包括右岸St. Emilion Classification之中，Premier Grand Cru Classe A之列的Cheval Blanc，共有69個項目，年份繼有2002、99、98、90、89及83。另一也是右岸Pomerol區的Chateau La Conseillante，也有51個項目，年份也有2003、2000、99及98，可否這樣說：潘廸生對於右岸酒的喜愛，不亞於左岸呢？
甚麼是左右岸？
簡單來說，就是因為一條Gironde河將波爾多分為左右兩岸。
右岸如St. Emilion及Pomerol，葡萄酒的成分一半至三分二來自Merlot，亦可以說因為這葡萄，令右岸的葡萄酒柔順兼容易討好。而St. Emilion也有更多的Cabernet Franc葡萄，與左岸明顯不同。其實St. Emilion有許多著名可以陳年久遠的葡萄酒，如今次的拍賣會，便有Cheval Blanc及Angelus。
右岸Pomerol產區本身沒有評級，但Petrus及Le Pin這兩個酒莊無人不識，今次拍賣會，Petrus亦只有一個年份——1970（12瓶，估價：170,000-240,000港元）作拍品。
左岸則是指Medoc區再加南部的Graves及Pessac-Leognan。
在Medoc區細分的Haut-Medoc區，就是著名的波爾多葡萄酒出產地，當中最著名的村莊就包括Pauillac、 Margaux、St. Julien及St.Estephe。
五大酒莊（除了Haut-Brion）或者因為1855年評級而為人熟悉的酒莊如Lynch-Bages、Calon-Segur、Beychevelle等都是產於左岸。
左岸的主葡萄是Cabernet Sauvignon，另混合Merlot及Cabernet Franc，酒體相對右岸是比較硬朗。
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌