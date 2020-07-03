從蘇富比拍賣潘廸生精選珍藏　發掘法國波爾多左右岸葡萄酒佳釀

▲ 因著潘廸生拍賣會前的試酒會，筆者發掘了不少波爾多的佳釀，尤其是來自右岸的。

人總有窺探的心態，究竟名人如廸生創建主席潘廸生，平日愛喝甚麼葡萄酒呢？今次蘇富比於7月6日舉行的「潘廸生爵士品鑑波爾多精選名釀」拍賣會，或許正好是一個良機，讓我們從潘廸生割愛的佳釀中，發掘法國波爾多酒有甚麼我們遺漏的東西。

今次的拍賣會，總共有逾490項拍品，年份橫跨70年，盡攬波爾多的明星酒莊。可惜潘廸生不願接受訪問，而據曾經在廸生創建董事會擔任執行董事、現任蘇富比亞洲區行政總裁程壽康表示，潘廸生在香港和倫敦的「家宴」，至今依然是城中最受人嚮往的雅聚。

程壽康說：

我沒有把所有酒莊和年份都一一牢記，但我不能忘記的是，每次聚會，Dickson都是用最頂級酒莊和年份的佳釀來招呼我們，而每一次都真的是賓主盡歡，不醉無歸。

細讀今次拍賣會的名單，發現潘廸生大手買入兩個波爾多酒莊的葡萄酒，包括右岸St. Emilion Classification之中，Premier Grand Cru Classe A之列的Cheval Blanc，共有69個項目，年份繼有2002、99、98、90、89及83。另一也是右岸Pomerol區的Chateau La Conseillante，也有51個項目，年份也有2003、2000、99及98，可否這樣說：潘廸生對於右岸酒的喜愛，不亞於左岸呢？

甚麼是左右岸？

簡單來說，就是因為一條Gironde河將波爾多分為左右兩岸。

右岸如St. Emilion及Pomerol，葡萄酒的成分一半至三分二來自Merlot，亦可以說因為這葡萄，令右岸的葡萄酒柔順兼容易討好。而St. Emilion也有更多的Cabernet Franc葡萄，與左岸明顯不同。其實St. Emilion有許多著名可以陳年久遠的葡萄酒，如今次的拍賣會，便有Cheval Blanc及Angelus。

▲ St. Emilion區：Le Tertre Roteboeuf, 1990（12瓶，估價：18,000-26,000港元）葡萄酒大師Serena Sutcliff說大部分藏有1990年份佳釀的人都不願割愛，這枝由著名釀酒師Francois Mitjavile主理的紅酒，那甜甜的香料味，主要來自Melot葡萄，成熟黑果風味濃郁，收結平衡。（圖片蘇富比提供）

右岸Pomerol產區本身沒有評級，但Petrus及Le Pin這兩個酒莊無人不識，今次拍賣會，Petrus亦只有一個年份——1970（12瓶，估價：170,000-240,000港元）作拍品。

▲ Pomerol區：L’Evangile, 2005（12瓶，估價：17,000-24,000港元）：這是筆者試完9枝左右岸酒後，最驚艷的葡萄酒。一聞芳香到不得了，礦物味濃郁而持久，可以用齒頰留香去形容。Serena Sutcliff表示，L’Evangile完全反映Pomerol區沉厚濃烈複雜的特質，是這區低調但出色的頂級酒莊。(圖片蘇富比提供)

左岸則是指Medoc區再加南部的Graves及Pessac-Leognan。

▲ Pauillac區：Latour, 1995（12瓶，估價：80,000-120,000港元）：Serena Sutcliff形容這酒初則慢熱，但後勁凌厲，酒味層出不窮，充分體現Pauillac區精髓所在。(圖片蘇富比提供)

在Medoc區細分的Haut-Medoc區，就是著名的波爾多葡萄酒出產地，當中最著名的村莊就包括Pauillac、 Margaux、St. Julien及St.Estephe。

▲ Margaux區：Rauzan Segla, 1990（12瓶，估價：14,000-20,000港元）蘇富比洋酒亞洲區主管Adam Bilbey最喜愛這枝由Chanel品牌擁有的二級酒莊Rauzan-Segla，1990年份，為同年最佳之一。那草青風味很清新，那第一口的果味很濃郁、很吸引，雖說1990年，仍然很年青。(圖片蘇富比提供)

五大酒莊（除了Haut-Brion）或者因為1855年評級而為人熟悉的酒莊如Lynch-Bages、Calon-Segur、Beychevelle等都是產於左岸。

▲ St.Julien區：Gruaud Larose, 1990（12瓶，估價：9,500-12,000港元）：Adam Bilbey說這二級酒莊，是典型的St.Julien葡萄酒，不需花費很多。筆者欣賞其話梅、醋酸的風味，酸度平衡，容易飲用。(圖片蘇富比提供)

左岸的主葡萄是Cabernet Sauvignon，另混合Merlot及Cabernet Franc，酒體相對右岸是比較硬朗。

▲ St. Estephe區：Cos d’Estournel, 1995（12瓶，估價：12,000-18,000港元）Serena Sutcliff說能夠體現出St. Estephe這區的風味和「咬勁」（bite）。筆者喜歡那如中藥材般的優雅香料味，而那如果醬般的甜美，是出自40% Merlot葡萄。(圖片蘇富比提供)