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玩具收藏家珍品逾3,000件　超合金模型當藝術品鑑賞

博客 15:05 2020/07/03

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作為70後的中佬，童年間流連在太丸玩具部，對超合金一定經歷過流口水的階段，如何死累老豆買件大鐵人17號，或在士多以山寨玩具「止咳頂癮」，種種都成為珍貴的回憶。今天這些超合金有價有市，玩具收藏家袁生瑰集珍品多年，搜羅花費不菲，「我當是古董藝術品般收藏，圓的是童年之夢。」

從事建築的袁生，幾年前在fb成立「70s日本懷舊玩具珍藏同學會」，目前會員已逾8千，也是一眾中佬懷緬童真的平台。身為版主，袁生的超合金、模型玩具收藏確是琳琅滿目，看著天地雙龍、鐵面金剛、伏魔三劍俠等等公仔彷彿讓70後回到佳視、麗的電視那個無憂的歲月。「粗略點算有逾3,000件，其實大部份的藏品已轉移至迷你倉，在家中只擺放一小部份，供自己玩賞。」袁生笑說。

70後的袁生在銅鑼灣成長，那年頭大家生活匱乏，根本無法花費買玩具，「以前會去樓梯底，買一些阿婆開檔的小模型玩具。最記得生平第一盒合金，是1979年在天樂里外公買給我的天地雙龍，一盒要26元，當年是極貴啦。」

袁生的多年玩具珍藏未入迷仔倉前部份「晒冷」留影，70後肯定流晒口水。

V型電磁俠合金 260元飆升至5萬
銅鑼灣當年日式百貨林立，太丸松板屋的玩具部都教人樂而忘返，但純心癢齋睇。「記得在利舞台旁的禮頓中心地庫有間玩具店，當時1978年的麗的播緊《太空五虎將》(即V型電磁俠)，在那裏一盒5隻結合的超合金售260元，我真係好想擁有，但阿爸作為打工仔，一個月才600元，自然買不起。」袁生在2008年，才以約1萬元買回當年的「夢幻逸品」 圓夢，他的鍾愛程度，就是「放售全部珍藏，這套超合金也不會割愛」，今天已玩具連盒的話，袁生說已飆升至5萬元一盒。當然，00後手機成長的一代，應很難理解這份麻甩又花費的情懷。

袁生搜羅日本合金玩具十多年，珍品琳琅滿目。

回顧袁生的收藏歷程，他說開初純粹是懷緬童年，找回以前看過的特撮片卡通玩具，還未很有系統的收集。「到1997年左右，玩具界掀起一片超合金魂熱潮，我都買過一些，但始?是復刻的新玩具，不是70年代那份童年情味。結果在2004年左右，才開始專門搜羅那年頭的各式玩具。惟慾海無涯，目前想買的已買齊了，只找尋一些滄海遺珠。」盤點下，電腦奇俠、五勇士、鐵金剛等才是袁生的至愛。

千禧後才入手日本超合金玩具，其實已算略遲，但袁生從各方渠道，仍買到不少心頭好，「譬如集成中心的懷古角，日本拍賣網等。日本有度好，玩具包裝盒極齊整，從收藏角度看，有盒無盒的價值可相差一倍。香港居住地方狹窄，模型拆出來盒就扔掉，不似日本人保存得好，連發泡膠、說明書都齊。」袁生買過玩具後，就以對待古董的心態純玩賞，好好保存。

在袁生芸芸心頭水好中精選，有的是純粹情意結，有的是70後的集體至愛，不妨讓他為分享一下︰

V型電磁俠大Boxset，袁生兒時在禮頓中心下層玩具店見到，1978年當時賣$260，2008年自己買約萬多元，現在9成新約$50,000以上。

三一萬能俠，超合金約$20,000一套，膠公仔約$8000一套。「三一」是他懂性以來其中一套卡通片。

小賓女超合金，小露寶劇集其中一個角色，袁生兒時的夢中情人，有盒市值約$20,000。

鐵金剛脆膠公仔，1972年出產，袁生尋訪多年超罕有，市值約$40,000。

幪面超人v3電單車, 公仔用塘膠製，車身就用鐵皮製，1973年當時出產，超罕有，市值約$30000。

五勇士搪膠公仔，佳藝電視301部隊其中一套經典特攝，一套5隻市值約$30,000。

Popy天地雙龍大膠，香港人至愛特攝片集，1977年麗的在黃金時間晚上7點播放，玩具不斷升值中， $70,000一對。

百變龍大膠，罕有度極高，腳底下面那架車很容易不見，若連盒市值約$80,000。

最可愛之大膠小露寶， 有盒市值$70,000或以上，視乎玩具狀態。

1972年出產歸來超人阿鄉鐵皮，博物館級玩具，市值約$40,000。

圖片︰被訪者提供

撰文 : 馮柏偉

欄名 : 型男玩物誌

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