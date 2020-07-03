【媒體出路】訂閱才是王道　蘋果公司欲與新聞機構分杯羹並不容易

▲ 【蘋果公司】新聞機構訂閱制謀出路 豈會輕言夥拍蘋果公司分成？

蘋果公司股價（Apple Inc.）（NASDAQ:AAPL）屢創新高，股價動力強勁。不過，蘋果股價硬淨的背後，有足夠的業務實力支持嗎？蘋果除了銷售iPhone等電子產品，近年積極拓展其擁有10多億用戶自家生態圈。不過，這條路並不容易走。

蘋果建立自家生態圈，被指為壟斷及妨礙競爭。蘋果似乎要認真研究如何進一步建立其生態之餘，又不會損害合作夥伴的利益。

《紐約時報》退出Apple News保自家生意

本周初，美國龍頭大報《紐約時報》（New York Times）發出聲明，公告即日起退出蘋果的新聞平台Apple News，原因當然是影響自家生意。據《紐約時報》所說，該報希望讀者是在該報的平台閱讀新聞，而不是在蘋果的平台上。

較早前，英國《衛報》也退出了Apple News，其時仍然在蘋果平台提供新聞的著名報刊包括新聞集團旗下的《華爾街日報》（Wall Street Journal）、香港《南華早報》、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）及一些美國雜誌如《紐約客》（New Yorker）、《Wired》，《國家地理雜誌》等等。

Apple News這個服務雖然只在美國等指定市場推出，但目前日均用戶人數高達1.25億，可見深受蘋果用家歡迎。

Google News派內容靠AI Apple News賣點專業新聞團隊

與Google以人工智能演算法提供新聞服務不同，蘋果標榜其新聞策劃是由一班專業的新聞工作者組成的小組決定，這也讓Apple News能够獲得蘋果用家信任的關鍵。不過，對新聞機構而言，加入Apple News相信只能成為拓展數碼渠道的一部份，而不能完全依賴來自蘋果的廣告收入。

事實上，Apple News上的廣告數量少之又少，新聞機構只能希望透過蘋果來提升品牌或閱覽人數。Apple News若要挽留新聞傳媒，便必須進一步開放用戶數據予對方，讓對方知悉讀者的大數據，這樣才是合作案最重要的資產。

新聞媒體要增加訂戶求存

對於像《紐約時報》的大型媒體而言，目標是爭取訂戶數量而非瀏覽量，因此與蘋果的合作並不能達到上客的目的，離開是遲早的問題。至於打算以蘋果作為平台爭取訂戶，則受限於蘋果的收入分成比例達50%，以及未能直接與讀者建立關係，令新聞機構兩面不是人。

新聞機構要考慮的是，長期寄人籬下當人家的內容供應商，還是建立一個獨立平台吸引讀者付費訂閱呢？

新聞媒體除了加入Apple News外，還可以透過App Store接觸用戶，不過同樣要面對被蘋果抽取30%收入分成。面對龐大的用戶，新聞媒體要如何吸引用戶付費訂閱，是近年來業內面對最大挑戰。

Apple News模式在港未成

在香港，大部份收費傳媒都拒絕向蘋果公司低頭，不會採用蘋果App Store的app內訂閱功能，寧願要求用戶在瀏覽器訂閱後，再下載app登入閱讀收費內容。從現實來看，這個模式在香港不能算是成功，因為香港用戶都怕麻煩。

因此，最近有傳媒在實施收費制大半年後，決定投入app內訂閱的懷抱，犧牲部份收入，目的就是要簡化用戶付費的步驟，吸引讀者無痛訂閱。當然，這個方便成為App Store賺錢的理由。

掌握用戶數據 為讀者提供個人化服務是王道

不過，新聞機構在這個數碼時代要維生，有必要建立自家的平台才能維持業務的長遠發展，建立自家讀者群並引入不同的服務。依賴各科網巨頭平台接觸的讀者人數雖然眾多，但又有多少能够轉化為付費用戶? 加上平台以演算法來向用家分派新聞，新聞機構根本無法掌握讀者來源。新聞平台最起碼要取得讀者的戶口瀏覽記錄及聯絡方法，才能為讀者提供個人化服務。

蘋果及其他科網平台，願意出讓這些珍貴的數據嗎?