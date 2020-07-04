▲ 【政府派錢1萬】用政府1萬買齊三大保險加強個人保障 可不可行？

政府派錢1萬元於6月21號起開始接受登記，最快7月收錢。網民則紛紛討論如何盡情消費，打破沉悶疫情氣氛。至於在理財角度，讀者李小姐就問，應如何運用才可優化自身保險缺口呢？

1萬元買三項保障

筆者建議以下三項既重要又容易被忽略的險種，由於全屬消費型，保費相對便宜，10,000元一般足以繳交以上三項保障。另外，三者每年均設有續保權，受保人可每年審視理財需要後才自由決定續保與否。

醫療保險：

疫情氣氛下，市民對醫療需要提升，即使已持有舊式醫保，現有合約條款可能已經老化，未必迎合現時社會的醫療需求，筆者會建議自願醫保（VHIS），除了扣稅效果，其保障範圍更為廣泛，包括以下五大點︰

一、保證續保。保單生效後無論健康有否變化，保證續保至100歲，亦不設終身保障限額，投保時更安心。

二、投保時未知的已有病症，VHIS都會承保，並於第四及其後保單年提供全面賠償100%。如讀者已持有舊醫保，筆者建議盡快轉移到VHIS，盡快滿足四年的等候期。

三、先天性疾病治療，打破舊式保險框架，VHIS保障年滿8歲或以後出現或確診的先天性疾病，令孩子在發育期間都可以得到周全的醫療保障。

四、訂明診斷成像檢測，受保人只需以3折價錢便可享用CT Scan、MRI、PET Scan，鼓勵受保人多使用私家診所的成像檢測服務，以免病情延誤。

五、精神科住院治療，提供每保單年度最高3萬港元的住院賠償。以上都是舊式醫保未有充分保障的地方。

家居保：

主要分為三個部分︰

第一、是財物全險，賠償因意外而導致家居內的財物損失、損毁或損壞，如天災、爆竊，投保人應盡快搜集人證及物證，通知管理處及報警，並以相機拍下損毁狀況，賠償程序才會更為便利。

第二、是公眾責任保險，是指投保人及同住家人因居所發生意外而引致他人身體受傷或財物損失而需承擔之法律責任。常見責任有跌窗落街、寵物咬傷他人、因爆水管浸壞大廈公眾升降機等。雖然機會率低，但背後財務責任可謂十分嚴重。

第三、是樓宇結構保險。賠償因意外導致的樓宇結構損毁，如天災破壞建築結構、地板、牆壁、門窗。當物業有按揭負擔時，業主會被貸款機構（一般為銀行）要求購買指定保額。但保險公司日後作賠償時會同時衡量當時的重建費用，賠償金最終以較低者為準。

人壽保險：

最基本功能是對冲早逝風險。所謂早逝，即是身故後遺留一堆仍未解決的財務責任，為家人即時留下負擔。而財務責任一般是有期限的，如按揭、子女教育和家用等等。選擇人壽產品時只要設定足夠保障年期及保額，便可有目標地對冲財務責任，不一定要購買成本較高的終身壽險。筆者會建議定期壽險（Term Life），屬消費型險種，保額及保障年期都可以自定，如選擇每年續保，初期保費因為年輕而較便宜，而且每年設有續保權，自由度最大，受保人可按實際需要考慮是否續保，為自己及家人提供最佳保障。

【原文︰用政府一萬元 修補保險缺口】（收費文章）

=====

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。