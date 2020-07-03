▲ 【續領BNO】寄BNO文件到英國 邊間快遞公司平靚正？（附減50元優惠碼）

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，令續領BNO再次成為熱話。如果想寄續領BNO文件到英國，快遞公司收費如何？需時多久？

香港郵政早前因新冠肺炎疫情影響而暫停的英國特快專遞服務已於上月恢復，但英國當地的郵政服務仍受疫情影響，故當地的派遞將會有所延誤。

【延伸閱讀】【BNO】持有人及家屬可留英5年 期間可工作求學 居滿6年可申入籍（附續領BNO教學）

根據國際快遞公司的網上報價及預約平台Spaceship，假設文件體積為47.5厘米 x 38厘米 x 1厘米，重量為0.5公斤，由香港寄至英國，郵費由263元至453元不等。當中最便宜的為DPEX Express，可透過Spaceship免費預約上門收件，郵費為263元，不過需時6至8工作天；最昂貴的則是香港郵政特快專遞服務，收費為599元，需時2至7個工作天。如打工仔未能在快遞公司營業時間到門市寄件，亦可透過Spaceship預約上門收件，大部分公司均為免收費，而DHL的預約寄件亦較門市便宜。

此外，快遞公司或會受國際航班減少所影響，消費者需留意寄件時間或較以往長。以下國際快遞公司的網上報價收費僅作參考，實際收費經快遞公司計重後為準。

▲ 快遞公司的特快專遞收費比較

另外，Spaceship現推出郵寄BNO申請文件優惠，凡透過Spaceship預約以Skynet Worldwide Express或Aramex Priority Parcel Express（PPX）寄BNO申請去英國，可用運費折扣碼【SKYSHIPBNO】或【ARASHIPBNO】，運費即減50元。優惠碼使用日期為即日起至2020年7月10日23時59分。

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁】

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁】

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁】

責任編輯：曹佩鈞

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