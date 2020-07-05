【移居日本】港夫婦以經營簽證移居日本福岡 樓價便宜36萬買200呎單位

要移民日本比其他地方都困難，Sally與丈夫於2018年首次踏足日本福岡，一見鍾情，同年10月以「經營簽證」落實居留，Sally選擇住在福岡的原因，就是買一個長遠和安穩的未來生活︰

對於香港，我看不見有清晰的未來，移居前盡見社會上出現不公平和光怪陸離的事情，覺得香港已經回不了頭。最簡單的房屋問題，試想如果香港可以落實租務管制，30萬元可以買一層樓，試問哪一位港人會願意離開自己出生和成長的地方？

▲ Sally和他的丈夫2018年移居日本福岡，喜歡這裏物價比東京便宜。

站在大丸前

笑言自己是「婆仔投資心態」的Sally，首先經朋友介紹在福岡買入一個住宅單位，直到2018年才首次與丈夫踏足當地。當行經三越和大丸這些曾經在香港出現過的百貨公司，Sally的丈夫突然百感交集跟她訴心聲：「為甚麼我們要那麼辛苦、營營役役在香港生活？我們可否將公司搬來福岡發展？」她指這裏一盒九州雞蛋，十多元有10隻，1公升新鮮牛奶也只是10多元，物價比東京和大阪再便宜15%至20%，而且由國際機場到市中心只需20分鐘。

回到香港，他倆就立即着手以「經營簽證」申請在當地定居，只花上大半年就正式「落地」。

▲ 早前日本四處出現搶糧搶廁紙情況，Sally去了離市區40分鐘車程的Costco購買日常生活用品。

透過「經營簽證」移居當地

「『經營簽證』簡單來說就是在日本開公司，意指你要僱用日本人為全職員工，要為日本這一個『萬稅國』來跑數（每年公司營業額必須要有盈利，不可虧蝕才可獲得簽證更新）。最基本的入場費是500萬日圓（約36萬港元），但最終批不批又是另一回事，因為近年批核方面愈來愈收緊。據說去年的拒簽率高達90%，單是申請時要附交一份詳盡的計劃書就叫你頭大如斗。」

在日本做生意，不是有錢對方就一定為你服務，日本人很着重誠信，更加着重關係，所以很多時都要有一些資深人脈介紹和推薦，日本人才敢與一間新公司展開合作關係。你可以說日本人在這方面相當保守，同時也是一個機會，一旦能與日資企業成功合作，就是外資成功融入的基石。現在Sally和丈夫在福岡開設了顧問公司，主要工作是提供市場情報和採購產品等相關服務，Sally已與多間日資企業合作中，辦公室是自置物業，同時公司亦招請了4位日本員工，生意已上了軌道。

▲ 難得現在人少少，Sally和丈夫去了福岡郊外吸收新鮮空氣。

日本沒有炒樓 買民宿前要三思

早年不少港人去日本投資房地產，以為在日本購買數個單位就可以收租移居，對此，Sally向大家說是錯到不得了的想法。

「福岡只有160萬人口，30萬外來人口，500至600萬日圓（約36至43萬港元）就可以在距離市中心博多區約10分鐘車程的地方，購買一個面積約200呎的大廈單位，單是這方面，香港永遠都做不到。加上港人在當地置業十分容易，只要去民政事務處進行宣誓文件，其餘所有程序就委託予不動產處理，最後由律師進行房地產權利登記（類似香港的樓契），而日後不動產更會代理收租及管理，非常方便。」

「雖然日本人買樓是不需要首期，但正所謂『供三代』，年輕人都不想承受這沉重的負擔，大多普遍租樓住。留意的是日本是沒有炒樓這回事，因為當地有嚴謹的租務管制，甚至租出後，業主不可以隨便拿回自住，所以當你花數百萬港元買獨立屋，然後再改裝成民宿後，其實未必能夠取得可觀的營業額之餘，往後還有很多的維修費隨之而來。當中還未計算出租時好多後續問題，包括清潔、日常維修水電、出租時或遇上不良分子等問題，都要及時處理、所以奉勸有心人購買民宿前一定要三思。」

▲ 日本「緊急事態宣言」實施，福岡市中心的天神地下街幾乎沒有行人。

Facebook專頁︰「香港人在福岡」

【原文︰前公關以經營簽證移居日本福岡 低調生活融入社會是首要條件】

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