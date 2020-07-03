▲ 投資必須知的4大風險和對策

現在值得了解未來投資將遇到的風險。

作家福克納（William Faulkner）說過：「除非你有勇氣游出大海，遠離海岸，否則不可能有新的視野。」這番話生動表達出敢於承擔風險伴隨的潛在回報。在投資方面，深思熟慮下願意承擔的風險，長遠可望為你建立財富。另一方面，如果你迴避所有風險，只是將儲蓄放在床墊下，由於通脹因素，必然日漸失去購買力。

話雖如此，但投資可能招致虧損，仍然可能使你焦慮，甚至根本不願意進行投資。有理財計劃，並不等於就可忽視風險，高枕無憂；若是沒有的話，那就更是這樣。對風險有更多了解，有助你避免損失慘重。首先，以下是4個基本投資風險，以及降低風險的策略。

風險1：市場風險

市場風險是指部分宏觀外部環境可能出現不利因素，對整體金融市場造成衝擊，例如戰爭、政治體制改變、經濟衰退，或者你也猜到了，就是全球大流行。無論觸發甚麼事件，影響都可造成漣漪效應，衝擊各種資產類別、各行各業和各個地區。

投資者最難預測的就是市場風險，這種風險亦最難降低。投資組合若能分散投資，涵蓋股票、債券、大宗商品、房地產和現金，會較集中的投資組合更能應對重大外部事件。儘管所有資產類別都可能受到衝擊，但至少各自對市場的反應會略有不同。

你要有心理準備，投資生涯某些時候總會遇上市場風險，必須咬緊牙關捱過觸發的市場波動。從股市過往歷史來看，無論如何，你的最佳對策要這樣。即使經歷戰爭、恐怖襲擊、經濟蕭條和衰退，股市總會反彈，升值能力比你將錢放入銀行收息要高。舉例說，自1950年代後期起，標普500指數的年均增長率為8%，而在低通脹和低利率的現代，存款利率只高約2%。

風險2：企業風險

企業風險是指公司可能無法實現財政目標。影響業務風險的因素可以來自內部，例如管理不善，亦可以來自外部環境，例如法規、競爭或客戶喜好。

作為投資者，企業風險會拖累股價，使你損手。例如業績遜預測指引，又或給新競爭對手殺過措手不及，這都可能觸發股價暴挫。

降低企業風險最簡單方法就是分散投資組合。如果沒有一家公司佔持倉5%，那麼即使某家公司破產，你亦不會血流成河。你亦可避免槓桿水平很高的公司、沒有長期業績支持的新興公司和發展放緩的老牌公司。

風險3：通脹風險

通脹風險是指物價上升可能損害投資回報。固定利率債券容易受通脹風險影響。這些證券雖然能長期產生均等的現金流，但隨着通脹上升，這些利息收入的購買力會相應減少。例如，票面利率為5%的債券，相對通脹率6%，若通脹率只有2%，吸引力當然較高。

通脹很自然會蠶食現金的價值。由於新冠肺炎疫情衝擊，目前的通脹率奇低，而正常的通脹率約2%至3%，即是說放入高息存款戶口的錢，往往會不斷失去價值。

分散投資同樣是對策。你值得好好想想應持有多少現金，多少錢泊入固定利率債券。緊急情況時需要現金應對，因此必須有一定現金在手，債券則可為你帶來重要收入來源。但你可用其他資產類別作為輔助，例如股票、大宗商品和房地產等。另一種選擇就是抗通脹國債（TIPS），專門用來抵銷通脹因素。

風險4：流動性風險

流動性風險是指你難以將非現金資產轉為現金。以細價股為例，眾所周知這類股票缺乏流動性，因為很少投資者願意買入這類股票。但流動性風險還有其他形式，你在定期存款未到期前大概不會提取現金，因為這會招致費用。或者在股災後，你大概不願售出互惠基金（Mutual fund）的股票。

你管理投資時可制定投資時間表，應對流動性風險。你未來5年需要用的錢，都不應投入股市，而是存放在高息儲蓄戶口或定期存款戶口內。此外，你愈接近退休年齡，即將開始定期提款，那時應減少投資組合內股票的百分比。低成本債券和收益基金可取而代之。

對策：分散投資 持有一定現金

分散投資可盡量降低你面對的企業風險和通脹風險，手上保留一些現金，可解決燃眉之急，有助你管理流動性風險。至於市場風險就較難處理，但分散投資和現金儲備亦會有幫助，加上你能耐心忍受短期的波動，應可使你安然度過困境，財富更上層樓。

作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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