2020年下半年港元定期存款比較 最高息係邊間？ 收息攻略 10:53 2020/07/03 分享： 進入2020年下半年，本港各銀行調整港元定期存款息率，現時最高是信銀國際存3個月有10厘，起存額為1萬元，遠高於集友存7天的6厘息。1個月存期以南商的5厘最高。 長息方面，半年是大眾財務的1.7厘最高，1年存期以招商永隆的1.4厘最高。 招商永隆司庫蕭啟洪預計，下半年的存息暫易減難加，視乎疫情何時受控及經濟復甦等。 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 2020/06/30 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 2020/06/19 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 2020/06/17 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 2020/06/17 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 【人民幣定存】低息環境下人民幣具息差優勢 半年定存利息最高2.2厘 2020/06/15 【人民幣定存】低息環境下人民幣具息差優勢 半年定存利息最高2.2厘 港元 大眾財務 信銀國際 招商永隆 港元定期存款 定期存款