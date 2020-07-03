2020年下半年港元定期存款比較 最高息係邊間？

進入2020年下半年，本港各銀行調整港元定期存款息率，現時最高是信銀國際存3個月有10厘，起存額為1萬元，遠高於集友存7天的6厘息。1個月存期以南商的5厘最高。

長息方面，半年是大眾財務的1.7厘最高，1年存期以招商永隆的1.4厘最高。

招商永隆司庫蕭啟洪預計，下半年的存息暫易減難加，視乎疫情何時受控及經濟復甦等。