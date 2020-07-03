【定期存款】10厘存款利息再現！一文看清2020年下半年港元定期存款比較（附一覽表） 收息攻略 12:00 2020/07/03 分享： 港元定期存款利息再現10厘高息！起存額只需1萬港元，存期僅為3個月，由信銀國際提供，優惠期至8月31日。而集友銀行的七天期港元定期存款，年息則為6厘，起存額為等值10萬人民幣。（詳見下表） 長息方面，半年是大眾財務的1.7厘最高，1年存期以招商永隆的1.4厘最高。 招商永隆司庫蕭啟洪預計，下半年的存息暫易減難加，視乎疫情何時受控及經濟復甦等。 【外幣定期存款有何選擇？按下一頁】 欄名 : 存款收息 相關文章 【定期存款】10厘存款利息再現！一文看清2020年下半年港元定期存款比較（附一覽表） 今日 【定期存款】10厘存款利息再現！一文看清2020年下半年港元定期存款比較（附一覽表） 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 2020/06/30 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 2020/06/19 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 最新專欄文章 更多 【外幣定存】1萬加元定存七日 賺息達9.3厘 今日 【外幣定存】1萬加元定存七日 賺息達9.3厘 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 2020/06/30 【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 2020/06/19 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 2020/06/17 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 2020/06/17 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 港元 大眾財務 信銀國際 招商永隆 港元定期存款 定期存款