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【定期存款】10厘存款利息再現！一文看清2020年下半年港元定期存款比較（附一覽表）

收息攻略 12:00 2020/07/03

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港元定期存款利息再現10厘高息！起存額只需1萬港元，存期僅為3個月，由信銀國際提供，優惠期至8月31日。而集友銀行的七天期港元定期存款，年息則為6厘，起存額為等值10萬人民幣。（詳見下表）

長息方面，半年是大眾財務的1.7厘最高，1年存期以招商永隆的1.4厘最高。

招商永隆司庫蕭啟洪預計，下半年的存息暫易減難加，視乎疫情何時受控及經濟復甦等。

【外幣定期存款有何選擇？按下一頁

欄名 : 存款收息

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