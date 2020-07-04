荃新天地夏日運動及戶外用品展　逾百款產品登場 精選貨品低至4折

近日大家是否已經按捺不住，四出瘋狂購物掃貨？為迎接夏日來臨，荃新天地由即日起至7月12日舉行夏日運動及戶外用品展，搜羅逾百款運動服飾及戶外用品，包括潮流運動服裝品牌Adidas、Reebok、Speedo；知名戶外用品品牌Columbia、Timberland、Gregory、Outdoor Research、Blueplace、The Overlander、Bodysac，以及戶外拍攝產品品牌DJI，多款精選貨品以超筍優惠4折發售。

產品種類繁多，除了時尚波鞋、男女裝防水透氣外套、背囊等，更有DJI Mavic Air 2的專業航拍機，這部專業航拍機在一般商戶正價售5,000-6,000港元，商場屆時會以驚喜價發售，機會難逢。有興趣的朋友要密切留意，為夏日的戶外活動作好準備！

▲ Timberland Skape Park 皮革牛津鞋（優惠價$290、原價$699）

▲ DJI Mavic Air 2專業航拍機（驚喜價待定）

▲ Arena泳鏡（優惠價$79、原價$179）

除了貨品折扣優惠之外，推廣期間於荃新天地指定運動服裝及用品商戶，以電子貨幣消費或憑S+ REWARDS點數，更可享「夏日三重賞」驚喜禮遇，可即場換領英皇戲院電影禮券及電子現金券等，多買多送！

作者：陳日言

責任編輯：周美好、李越樺

【原文：產品低至4折 荃新天地夏日運動及戶外用品展（收費文章）】

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