【地產仔】年輕「上車」怕做「樓奴」？　吳肇軒：有能力即管買（短片）

香港樓價冠絕全球，「上車」成為年輕一代遙不可及的夢想。最近開播的ViuTV原創劇《地產仔》，透過一班地產經紀的辛酸血淚史，道出港人等「上車」置業的心聲。劇中其中一名地產仔令狐飛，由年青演員吳肇軒飾演，身住經常「爆屎渠」的劏房也沒有買樓的打算，現實生活中，吳肇軒對買樓置業又有甚麼想法？

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住屋開支佔比高得誇張

不少港人視「上車」為人生目標，但是吳肇軒直言暫時未有置業打算。他認為演藝行業很多時是「三更窮五更富」，若要有一筆錢做首期，還要每個月穩定供款，其實壓力頗大。《地產仔》中令狐飛因為窮所以無置業打算，吳肇軒笑指，自己這一點與令狐飛很相似。「賺到的錢和投放在住屋的錢，比例太誇張。」他慨嘆：「我們這一代人很難買樓是真的。」

吳肇軒無置業計劃，原因是不想有太多金錢或物質的負擔，尤其是自己作為演員，財政負擔愈少，就有更多空間可以做自己想做的事情。但他並不反對年輕人買樓「上車」，更認為有意上車的年輕人，不要因怕被稱「樓奴」或社會的看法，而影響決定。「如果你作為一個年輕人，認同安居樂業或者有一個單位是很重要的，而經濟上亦能負擔，我覺得盡管買。」

不介意住劏房 獨立廁所最重要

香港土地問題存在已久，更衍生出龍床盤、劏房等居所。而劇中的令狐飛正正是劏房戶，床的旁邊就是廁所，居住環境惡劣，更不時「爆屎渠」。劇中住劏房，但原來在現實生活中吳肇軒亦真的有住劏房的經驗！在演藝學院就讀時期，不時會於朋友的劏房暫住，不過環境則比劇中來得好。

劏房的環境欠佳，但的確為不少基層市民提供居所。吳肇軒認為，不同性格的人對於劏房有不同的反應及要求，有人覺得太壓迫，有人會視為夢想的天地。他坦言，以一般年輕人的經濟能力，若想有自己的空間，劏房讓他們毋須花大部分人工去租樓，亦不失為一個選擇。吳肇軒自己雖然不抗拒住劏房，但若要像令狐飛一樣住劏房，亦一定要有獨立的廁所！

倘置業首選台灣

香港樓價之高未必人人可以負擔，海外物業成為不少人的新目標。吳肇軒表示，假如有日有足夠資金而又想置業，會考慮台灣或日本的物業，台灣更是首選地。他解釋，因為當地有較多朋友，即使遇上問題，亦可以更容易找人幫忙。

儘管身處在五光十色的娛樂圈，但吳肇軒坦言自己不太注重物質，甚少購買奢侈品。而現階段的理財方針，都是以儲蓄為主。若要涉足投資市場，他認為自己一定要非常熟悉，但現時沒有時間及心力去學習，故未有投資打算。

記者：曹佩鈞

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