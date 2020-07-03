挪亞方舟門票買2送1　YMCA再臨閣自助餐7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、香港挪亞方舟：門票買2送1

由即日起至7月31日，於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票，可享有門票買2送1優惠。其中2位入場人士須購買成人正價門票，即可獲贈 1 張成人/特惠門票。部分活動另須收費，及於指定日子開放。

查詢熱線：3411 8888

詳情及條款細則：香港挪亞方舟網站

2、YMCA The Haven 再臨閣：自助餐 7折優惠

由即日起至8月31日，YMCA The Haven 再臨閣於所有時段推出7折優惠。自助午餐成人每位低至154元；小童每位低至110元，另收以原價計算的加一服務費。

查詢電話：2268 7818

3、BreadTalk：自選麵包組合 $30

由即日起至7月12日，BreadTalk 推出20周年慶祝優惠，自選麵包組合$30，包含$18或以下吐司1包、個裝麵包1個及二重奏/蜂蜜朱古力蛋糕1件。

撰文：hket小編

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