  • 30°C
香港時間 : 2020703日 (五) 09:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Gap指定門市全場貨品5折 減價貨品額外再5折

消費錦囊 09:00 2020/07/03

分享：

GAP指定分店全場現正進行半價優惠，減價商品更可享優惠價額外再5折。

中環皇后大道中Gap門店及東涌東薈城香港Gap Outlet全場現正進行半價優惠，全場貨品一律半價，減價貨品優惠價會再額外5折！

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

9大旅遊新常態　疫情過後旅遊費用會大增？
2020/07/02
9大旅遊新常態　疫情過後旅遊費用會大增？
【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠　門票買2送1　最多慳639元
2020/07/02
【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠　門票買2送1　最多慳639元
佐敦神燈海鮮酒家 午市55款點心放題每位$68
2020/07/02
佐敦神燈海鮮酒家 午市55款點心放題每位$68
日本城買滿$150 即送$30現金優惠券
2020/07/02
日本城買滿$150 即送$30現金優惠券
一幻拉麵中環店限定！7月壽星享免費／半價拉麵
2020/07/01
一幻拉麵中環店限定！7月壽星享免費／半價拉麵
著數優惠

下一篇文章

挪亞方舟門票買2送1　YMCA再臨閣自助餐7折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

OK便利店5天限定雪糕優惠 Dreyer's 及Oreo雪糕$100/8件
OK便利店5天限定雪糕優惠 Dreyer's 及Oreo雪糕$100/8件
【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
【BNO】5個步驟 教你網上申請或續領BNO
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？
【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？