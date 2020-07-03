Gap指定門市全場貨品5折 減價貨品額外再5折 消費錦囊 09:00 2020/07/03 分享： GAP指定分店全場現正進行半價優惠，減價商品更可享優惠價額外再5折。 中環皇后大道中Gap門店及東涌東薈城香港Gap Outlet全場現正進行半價優惠，全場貨品一律半價，減價貨品優惠價會再額外5折！ 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝＝＝＝ 身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 9大旅遊新常態 疫情過後旅遊費用會大增？ 2020/07/02 9大旅遊新常態 疫情過後旅遊費用會大增？ 【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠 門票買2送1 最多慳639元 2020/07/02 【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠 門票買2送1 最多慳639元 佐敦神燈海鮮酒家 午市55款點心放題每位$68 2020/07/02 佐敦神燈海鮮酒家 午市55款點心放題每位$68 日本城買滿$150 即送$30現金優惠券 2020/07/02 日本城買滿$150 即送$30現金優惠券 一幻拉麵中環店限定！7月壽星享免費／半價拉麵 2020/07/01 一幻拉麵中環店限定！7月壽星享免費／半價拉麵 著數優惠