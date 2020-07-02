【BNO移民英國】英國開放BNO入籍路徑　除BNO外英國仲有幾多種國籍？

港區國安法生效後，英國政府昨（1日）宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由半年增至5年，居留滿6年可申請入籍。

雖然英國曾確立不止一種公民身份，但只有英國公民（British Citizenship， BC）可享有居英權及歐盟公民身份，其他英國護照持有人可享有從英方外交層面的領事協助及保護，但英國不同的護照，獲免簽地區或有所不同。

英國公民（British Citizenship，BC）

這是英國最常見的國籍，英國公民可自動擁有居英權，在英國生活和工作並不受限制。

英國海外領土公民（British Overseas Territories Citizen，BOTC）

在2002年2月26日之前，英國海外領土公民被稱為英國附屬領土公民（British Dependent Territories Citizen，BDTC）。不少港人曾持有BDTC，惟97回歸後，該護照就自動失效。

英國海外公民（British Overseas Citizen，BOC）

根據英國政府網站，同時符合以下兩個條件的人士，於1983年1月1日成為英國海外公民：

1. 在1982年12月31日為英國及殖民地公民（CUKC）

2. 在1983年1月1日未有成為英國公民（BC）或英國海外領土公民（BOTC）

網站亦提及，如果是由於與香港有連繫而成為英國海外領土公民的人士，當1997年香港主權移交中國時該國籍就自動失效。 不過，如果在1997年6月30日未註冊英國國民（海外）且沒有其他國籍，就會於1997年7月1日成為英國海外公民。

英國國民（海外）（British National （Overseas），BNO）

通過與香港的關係成為英國海外領土公民（BOTC）的人士，可在1997年7月1日之前註冊為英國國民（海外）。如果仍未成為英國國民（海外），則不能申請BNO。

1997年前曾持有BNO的港人，即使護照已過期或遺失，亦可於網上申請續領。

英籍人士（British Subjects）

直到1949年，幾乎所有與英國有密切聯繫的人都被稱為「英籍人士」。 直到1983年1月，英聯邦國家的所有公民統稱為「英籍人士」。但是，對於大多數人來說，這並不是官方身份。自1983年以來，只有少數人擁「英籍人士」的資格。

受英國保護人士（British Protected Person，BPP）

如滿足下列條件，於1983年1月1日起成為受英國保護人士：

汶萊的公民或國民

已為受英國保護人士

父母其中一位是受英國保護人士，故當你在英國或海外領土出生時為無國籍人士

▲ 英國歐脫後，使用的藍色國民護照。

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責任編輯：曹佩鈞

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