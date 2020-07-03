▲ 【BNO移民英國】BNO持有人可留英5年 英國哪些職位最缺人？ -

隨港區國安法生效，英國政府宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國5年時間，期間可工作或求學，居留滿6年可申請入籍。有意移民英國的港人，可留意英國哪些職位最缺人才，哪些技能或經驗又較為吃香？

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資訊科技、醫療等行業人才短缺

根據英方BNO擴權方案，BNO持有人可在英國工作或就學5年，毋須另行申請工作簽證，亦可透過英國工作簽證所列出的短缺人才清單，了解當地哪些行業或職位最缺人才。英國簽證移民署的網站上列有英國人才短缺的職業，涵蓋工程、資訊科技、醫療、社會工作及藝術行業，從事相關人手短缺的職業，會較易獲批工作簽證。



工程行業：土木工程師、電子工程師、設計及開發工程師等；

資訊科技行業：IT業務分析、架構和系統設計師、程式設計師和軟件開發專業人員、程式員和軟件開發專業人員等；

醫療：心理學家、獸醫、言語治療師及護士等。

其他短缺人才可瀏覽：英國人才短缺的職業清單

根據英國簽證移民署數據，截至去年9月，申請工作簽證（Tier 2 General Visa）的主要5大行業為資訊科技（31%）、健康和社會工作（24%）、專業，科學和技術（16%）、金融和保險（10%），以及教育（6%）。數據顯示，經健康和社會工作相關職業申請工作簽證的人數，同比增長72%，相信是基於醫生及護士的申請不再設限額有關。

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疫情下多個行業增聘人手

除了留意工作簽證所列明的短缺人才外，亦可根據求職平台的統計數據，了解當地就業環境。根據英國求職平台CV-Library發表2020第一季的就業市場分析，比較平台2020年1月至3月與去年同期的招聘廣告數據顯示，今年整體職位空缺較去年同期減少4.1%，而降幅最多的行業分別為餐飲（下降52.8% ）、銷售（下降23.8%）、汽車產業（下跌22.6%）、招聘行業（下降17.8%）及行政（下降16.7%）。

不過，亦有不少在疫情下仍增加職位空缺的行業或部門，以公共部門最多，較去年同期增長107.2%，其次為農業，較去年同期增長100.8%、社會服務則較去年同期增長20.7%、電訊業較去年同期增長15.6%及資料科技業較去年同期增長9.1%，教育亦較去年同期增長增長6.7%。

責任編輯：李瑩

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