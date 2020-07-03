【BNO移民英國】中方稱持BNO港人仍為中國公民 持BNO港人入英籍後 中國籍仍有效？

▲ 【BNO移民英國】中方稱持BNO港人仍為中國公民 往後持BNO港人申入英籍 中國籍仍有效？

港區國安法於7月1日正式生效，英國政府宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由6個月增至5年，滿5年可申請居留權，居住滿6年可申請入籍。

BNO已不接受新申請，但持有BNO是否代表擁有英籍，一直是市民茶餘飯後的話題。而中方過往多次強調，持有BNO的港人仍然是中國公民。此一說法是根據《中華人民共和國國籍法》的規定。

【詳細新聞】中國稱持BNO仍屬中國公民，反對英國予港人居留權

BNO持有人不擁有英籍

根據《中華人民共和國國籍法》（下稱《國籍法》）及全國人大常委會1996年的解釋（下稱「解釋」），凡具有中國血統的香港居民，出生在中國領土（含香港）者，以及其他符合《國籍法》規定的具有中國國籍的條件者，都是中國公民。另外，「解釋」亦提到，所有香港中國同胞，不論其是否持有英國屬土公民護照（BDTC）或者BNO，都是中國公民；上述護照只屬旅行證件，持有上述護照的人士，在香港及中國領土的地方，不享有英國的領事保護的權利。

因此，在現時法例下，就算港人持有BNO，不代表是擁有英籍，而該些人等仍屬中國籍。

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另外，在1997年回歸以前，港英政府對部分港人提供英國國籍甄選計劃（British Nationality Selection Scheme，又稱居英權計劃），指定的合資格人士可擁有英國的居留權利。但根據「解釋」，《國籍法》不予承認居英權計劃，這些人士仍屬中國公民。

持有外國籍 可申請退出中國籍

今次英國政府可謂是為持有BNO的港人及其家屬提供入英籍的路徑，BNO持有人在英國的逗留期限由半年增至5年，居留滿5年可獲居留權，滿6年可申請入籍，這做法與透過其他移民簽證申請永居英國可算是看齊。

【認識英國國籍】除了BNO之外 英國仲有幾多種國籍？

港人成功入英籍後，中國公民的身份仍然有效，即是說該些港人是擁有英國籍及中國籍兩種國籍。據入境處網頁的資料，除非該些人向入境事務處申報國籍變更，否則仍是中國公民。當該些人申報國籍變更完成後，將自動喪失中國國籍；此外，如連續36個月或以上不在香港定居，將喪失香港永久居民身份。

另外，中方聲稱英國的做法是違反《中英聯合聲明》的規定，詳情是如何？可看此分析文章︰中方曾指BNO擴權違《中英聯合聲明》？ 一文看清來龍去脈

責任編輯︰陳啟昌

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