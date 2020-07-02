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【BNO移民英國】BNO持有人留英6年可入籍　生活費、租屋成本要幾多？

歐洲 19:01 2020/07/02

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【BNO移民英國】BNO持有人留英6年可入籍　生活費、租屋成本要幾多？

港區國安法生效後，英國政府隨即宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，將BNO持有人逗留英國期限增至5年，居留滿6年可申請入籍。如果有意移民英國，又要準備多少資本？英國的租屋費用、物價水平又是怎樣？

【延伸閱讀】【BNO】持有人及家屬可留英5年 期間可工作求學 居滿6年可申入籍（附續領BNO教學）

Anlex灝鏘移民行政總裁羅立光指，在英國生活的3至4人家庭，平均每月生活費約2,000英鎊至3,000英鎊（約19,380港元至29,070港元）。

如果有打算移民當地，亦要解決住屋問題。羅立光表示，如果在英國購買一個2房單位，偏遠地區只需幾萬英鎊；而英國的東西區或東北區則需約10萬英鎊；在倫敦市中心基本約需30萬英鎊。

至於租屋方面，因為倫敦市中心分為6個區域（Zone），數字愈小就愈近市中心。如果同樣租住一個2房單位，Zone 1的柏靈頓月租約為1,800英鎊至1,900英鎊（約17,465港元至18,435港元），而較遠離市中心的布萊頓月租只需1,300英鎊（約12,613港元）。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】想知自己是否曾經申請過BNO？4步免費查詢BNO身份

至於工作方面，羅立光指傳統IT行業較為受歡迎，而英國當地對酒店、餐廳及護士助理等工作有一定需求，若有一定的英語水平，在當地找工作亦並非如此困難。

雖然英國當地的收入較香港高，但是稅項亦不容小覷。只要年入息超過12,500英鎊，所有英國居民均需繳付個人入息稅。年收入介乎12,500英鎊至50,000英鎊，稅率為20%；而年收入介乎50,001英鎊至150,000英鎊，稅率則為40%；若年收入超過150,000英鎊，稅率則為45%。另外，還要注意需要繳付國家保險金。

羅立光指，如港人打算移民英國，需留意語言障礙及生活費較高的問題。英國購買三文治及咖啡，約需6英鎊至7英鎊（約58港元至68港元），而在香港只需約30港元，已可買到一份。不過，他續指，如果到餐廳用膳，英國人均消費15英鎊至16英鎊（約146港元至155港元），則與香港相若。

記者：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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