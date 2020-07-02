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【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠　門票買2送1　最多慳639元

消費錦囊 17:55 2020/07/02

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【迪士尼優惠】香港迪士尼港人優惠　門票買2送1最多慳639元

本港新冠肺炎疫情略為緩和，香港迪士尼樂園現已重新開放，為吸引本地遊客，迪士尼於今日（2日）推出3項優惠，包括港人「三人遊二人價」奇妙優惠、奇妙處處通年票「好友同行」優惠、以及升級「奇妙處處通」年票優惠。

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「三人遊二人價」　最多慳639元

由即日起至2020年8月31日期間入園，香港居民可享1日門票買2送1，3人同行即享2人價，最多可節省高達639元。門票只限於香港迪士尼網站及正門售票處發售。獲贈門票門票只適用於換領當天使用，3張門票於必須同時使用。

此外，入場人士於7月31日或之前入園更可免費獲贈迪士尼頭箍（原價118元）或耳朵帽子（原價99元）一個。

「三人遊二人價」的套票類型分別為以下2款：

「三人遊二人價」優惠 詳情 價格
3位大人同行；或
2位大人及1位小童同行		 優惠包括：
2張1日門票及1張免費1日門票
（節省高達639元）		 1,278元
1位大人及2位小童同行 優惠包括：
1張1日門票；
1張1日小童門票；及1張免費1日小童門票
（節省高達475元）		 1,114元

「好友同行」門票享200元折扣

由即日至2020年9月30日，「奇妙處處通」會員享限時「好友同行」優惠，每位同行好友購買1日標準門票可享200元折扣。每位會員每天最多可享此優惠1次，不同級別的會員可攜同的好友人數不同，白金卡最多5位，金卡最多4位，銀卡最多2位，每位合資格會員在優惠期內最多只可享此優惠5次。門票只限於香港迪士尼網站及正門售票處發售。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】任食生蠔400蚊有找！4間酒店自助餐推介

升級「奇妙處處通」年票優惠

憑「三人遊 二人價」奇妙優惠或「奇妙處處通」會員「好友同行」優惠門票升級「奇妙處處通」年票，更可享限時升級優惠，只需即日於園內升級年票，差額則可以正價門票計算。

需要注意，香港迪士尼樂園現正實施人數管制，所有賓客須在到訪樂園前，必須預先透過迪士尼網站預約到訪的日子。網上系統會早於8日前開放予「奇妙處處通」會員預約，而其他賓客則可於到訪前7日內進行預約。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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