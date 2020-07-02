Monkstraps花巧的男裝鞋　單谷雙釦各師各法

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有人說男人皮鞋來來去去都離不開幾個款式，誠然，這是事實，當中包括最基本的Derby、與Derby仿如孖生兄弟的Oxfords、略帶花巧的Brogues和今日為大家介紹的Monkstraps。
從字面上看，這一款搭帶款式皮鞋被人稱為Monkstraps，莫非真的和僧侶有關？答案非常簡單，就是因為它的搭帶叫人想起僧侶們穿上的鞋子。
大家不要小覷Monkstraps皮鞋看似設計簡單，但它的可塑性其實比其他男裝皮鞋有過之而無不及，細處上，單是釦子就可分為雙釦和單釦兩種，除此以外，搭帶下可以加入來自高爾夫球鞋款細節中的塊狀流蘇，近年更因為流行皮鞋由熟練的工匠直接以人手上色，令Monkstraps皮鞋有著更多的層次感。
不過，筆者倒有點小意見給予喜歡Monkstraps皮鞋的男士們，因為鞋款設定關係，穿上時褲腳可能會被卡在帶釦中或停在凸出的鞋舌上，所以穿Monkstraps皮鞋時，應該穿褲腳比較窄一點的褲子，再加上普遍的Monkstraps鞋形比較修長，在兩者的配合下往往令腿和腳的線條來得更美。
產品查詢：John Lobb（2537 2229）、Louis Vuitton（8102 1182）、Santoni（2392 8903）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌