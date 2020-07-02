▲ 【自願醫保】識揀自付費「全數保障」自願醫保 半私家房計劃都可以平靚正？ -

有錢住私家，邊個想排公立？香港私家醫療水準高，但收費昂貴，如無醫療保險，一般市民都不勝負荷；不過，醫療保險產品保障細節相對較多，買了亦擔心賠償不足，令不少消費者猶豫。有見及此，有保險公司推出「全數保障」的醫保計劃，讓受保人更易掌握產品的保障。食衛局認可可扣稅的自願醫保（簡稱VHIS）中，陸續有保險公司推出「全數保障」計劃，並提供不同的自付費（又稱墊底費）選項，與沒有自付費的計劃比較，前者保費更相宜。現在經濟不穩，市況未明，大家選擇產品時，除了自身需要，亦要計啱數，格價更精明！

「全數保障」賠得足 沒自付費計劃保費高

有別於傳統的醫療保險為每個項目（如外科醫生費、手術室費、及雜費等）各設賠償上限，「全數保障」的計劃於多個項目皆全數賠償，主要受年度及終身保障額所限，若索償符合「醫療所需」、費用「合理及慣常」便可。10Life向多名專科醫生諮詢多個常見、程度不同、消費者關注的傷病個案，了解它們的預計醫療開支，藉此計算醫療保險的預計保障率。至於「全數保障」的自願醫保中，富衛FWD、友邦AIA、安盛AXA、宏利Manulife及保柏Bupa的保障都十分高，它們於癌症、通波仔、中風、洗血等12個傷病個案的平均保障率，均接近100%（見圖表1、註2）。

不過，多數「全數保障」的自願醫保產品的病房級別是半私家房、甚至是私家房，保費普遍不低。根據圖表1，當中比較了6個近期熱門產品，假設消費者35歲非吸煙人士，選擇半私家房類別的自願醫保，如果沒有自付費，其35歲至44歲的平均每年保費，介乎約11,000元至16,000元。鑑於長遠的醫療需要，大家除了要留意投保時的保費外，亦要留意將來的負擔能力。醫療保險保費通常按年遞增，對於沒有自付費的半私家房類別的自願醫保，今年65歲的年繳保費起碼約35,000元（還未計算醫療通脹），若醫療通脹率為每年5%，30年後65歲的年繳保費可能超過15萬元。

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選自付費計劃 保費降近6成

若想投保「全數保障」的自願醫保，又想減輕支付保費的壓力，其實大家可留意設有自付費的計劃。所謂自付費，意思是客戶需自付部分合資格的醫療開支，往後的醫療開支才可向保險公司索償。承上例、見圖表1，若消費者選擇自付費為20,000元至40,000元的自願醫保靈活計劃（半私家房），現時35歲至44歲人士的平均每年保費大概約5千至7千多元；於截稿前，價格最低的產品是「富衛尊衛您醫療計劃」，保費僅5,421元，隨後者是AIA自願醫保尊尚計劃，保費為5,680元，兩者都是25,000元自付費。另外，由於自願醫保市場競爭激烈，部分保險公司更會推出限時折扣優惠，消費者投保時可留意一下，首年保費可望更低。

再看圖表1，相對於無自付費的計劃，設自付費（介乎20,000元至40,000元）的計劃的保費可謂低一大截，對於35至44歲非吸煙人士，保費差別可達60%（註4）。由於醫療保險老年時的保費不低， 選用設自付費的計劃，客戶到年老時保費壓力可相對地減輕。因為保險公司更傾向支持消費者投保設自付費的計劃，尤其是「全數保障」的產品。根據保險公司的索償數字，當客戶需自己支付部分的醫療費用時，會更謹慎地使用醫療服務，濫用醫療保險的情況便可有效地調低。

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「全數保障」對醫療開支高的傷病的保障更顯優勢

消費者可能會疑惑，既要交保費，又要先付自付費，醫療保險幾時用得着嗎？這涉及到買醫療保險的目的，究竟大家想保小病、還是保大病？對於腸鏡檢查、割痔瘡手術、發燒住院等費用相對低的小病，無疑客戶先付自付費，再去索償醫療保險，其預計賠償的比例看似不高。但是，當客戶患上癌症、中風、或接受通波仔手術等大病，年度保障額高的「全數保障」醫療保險就發揮顯著的作用，扣除自付費後，醫療保險對餘下的索償額預計幾乎賠足（見圖表2）。重點是，這些大病的治療費用十分昂貴，1年花費幾十萬元亦不出奇，如果沒有醫療保險，普羅大眾在私家醫院醫大病可能要耗盡積蓄。

部分計劃設指定危疾豁免自付費

上圖中，對於以上癌症、中風等危疾，「富衛尊衛您醫療計劃」的客戶預計醫療開支是0元，連自付費亦豁免；由於產品對指定的危疾豁免自付費，若客戶確診指定危疾而需住院或進行日間手術便可（見註3）。上文談及過，保險公司設有自付費，可減少客戶濫用醫保的情況。事實上，濫用醫保較常見於檢測相關項目，相反，危疾一類索償，客戶不易濫用，所以，保險公司開始為指定危疾豁免自付費，對消費者有利，期望有更多保險公司仿效，提供類似豁免自付費的保障。

最後，不少有公司團體醫保的客戶，都會選擇自付費較高的計劃，以團體醫保來抵償自付費，令自購醫保的成本大幅減低。但到他們退休時，再無團體醫保，可能想重新考慮較低自付費的選項，本文提及之產品皆容許客戶於指定年齡（通常臨近退休）有一次調低自付費選項的機會，而無須再次核保，這為客戶提供一定程度的彈性，大家可向保險公司或顧問了解有關細節。

註：

1.以上資訊由10Life提供。

2.上述預計平均保障是根據12個多個常見、涉及不同程度、及醫療服務的傷病個案，於一般情況下的醫療開支，再由10Life精算師對照醫療產品的賠償上限，計算出來的預計平均保障。

3.「富衛尊衛您醫療計劃」為指定危疾提供豁免自付費之保障。此保障不屬於自願醫保認可產品尊衛您醫療計劃的條款及保障。若受保人之醫療服務與某一項指定危疾有關，但其病症之呈現、相關診斷或手術於保單生效日起計90日內發生，富衛將不會豁免收取任何餘下的自付費差額。有關詳情及指定危疾的定義，請參閱相關產品的產品小冊子及保單條款。

4.以上計劃的保費差別於其他年歲、性別、自付費及其他保單年度的情況可能會有所不同。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：「全數保障」自願醫保（半私家房計劃）善用自付費 保費較相宜】

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