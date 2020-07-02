【BNO移民英國】移民英國前 先了解英國生活成本、醫療費用、教育

港區國安法生效後，英國政府昨（1日）宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由半年增至5年，居留滿6年可申請入籍，並不設配額，估計有近300萬港人合資格申請。如考慮帶同家屬移民當地，要考慮甚麼因素？

【詳細新聞】【BNO】持有人及家屬可留英5年 期間可工作求學 居滿6年可申入籍（附續領BNO教學）

1. 教育質素達世界級

英國的教育制度歷史悠久，發展成熟，一向以優質、嚴謹的教育服務蜚聲國際。羅立光續指，「英國學費貴，若然想小朋友出國讀書，不如直接移民英國。英國學費高昂是不爭的事實，海外留學生學費由1萬鎊（約9.7萬港元）起跳，至3.8萬（約36.8萬元）鎊。普遍而言，人文、社會科學學費較低，實驗、醫療相關學科則較貴。

而且，海外學生畢業後，在英國找工好難，主要是因為留學生無一個合法身份留低，而僱主普遍不想做太多擔保手續。但若小朋友已移民，就是英國本地人，相對容易找工。因此，移民是小朋友得益。如其家長想送小朋友讀書，不如直接去移民。」

2. 享全民免費醫療

英國醫療制度和技術、服務水平，都達至世界級標準。英國創立的全民免費醫療服務體系，名為National Health Service（NHS），由英國稅收來購買醫療服務，只要是向政府註冊了的英國人都可以享受。例如，患者預約家庭醫生看病，就診和買藥是不需付費的，惟若在藥房取藥時，每張藥方需付相應的處方費，每張藥方付約6至7鎊（約58至68港元）。值得留意的是，在英國就診，患者一般都需要先預約。若不是急症，則可能會至少等上一至兩周。

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3. 退休年齡逐步提升

英國目前可申領國家退休金年齡均為65歲。隨着英國政府對退休金進行大規模改革，領取政府退休金的最低年齡將於2020年提高到66歲，2026至28年間再提高到67歲。要領取國家養老金，就要在退休前有投保國民保險（National Insurance）。

退休金制度規定繳納國民保險費的年限必須達到35年，也就是說，要具備領取全額政府退休金的資格，退休時間必須推遲。如果在退休前繳納國民保險費時間不到10年，就沒有資格領取政府退休金。普遍而言，退休金額主要根據國民保險的貢獻紀錄來發放，每周介乎115至145鎊（約1,113至1,402港元）。另外，英國亦設有退休金補助（Pension Credit），以確保退休人士收入達到保障水平，但對申請者有關的審批料趨嚴謹。

4. 英國接近全民就業

英國倫敦作為全球三大金融中心之一，服務業是英國經濟的重要支柱，佔GDP約8成。

5. 稅項繁多不易負擔

英國個人收入所得稅的門檻是12,500鎊（約12.1萬港元），需繳交20%，比香港最高的17%稅率要高。支付45%最高稅率的門檻是150,001鎊（約145萬港元）。除了稅項外，上文提到的國民保險費。月薪介乎719至4,167鎊（約6,956至40,311港元），需交12%。

6. 生活成本不低

英國倫敦生活成本是最貴的，但近年劍橋、曼徹斯特、伯明翰的生活成本亦逐步上升。在衣食住行方面，租是最貴的，倫敦一個月租金便需約1,000鎊（約9,674港元）。在飲食物方面則較划算，一個傳統的英式早餐，需約5鎊。至於10鎊（約96.7港元）以下的中餐選擇有很多。在出行方面，倫敦的地鐵是不便宜，普遍而言，每月介乎300至400鎊（約2,902至3,870港元），因此當地有不少人選擇踩單車上班。

至於水費、電費、上網費，每項都是每月約30鎊（約290港元）。由此可見，英國生活成本不低，但近年英鎊貶值，確是對港人移民提供較大的誘因。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯、李瑩

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