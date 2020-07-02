▲ 【N無津貼懶人包】申請表今日起派發 一文睇晒申請資格、方法及注意事項 -

關愛基金向非公屋、非綜援的低收入住戶的「N無人士」，發放兩輪生活津貼（俗稱「N無津貼」）。1人住戶可於今日（2日）起申請首輪津貼，申請表格現已上載至關愛基金網站，並在指定服務單位派發。申請人需填寫或遞交甚麼資料作申請，申請方法如何？即睇以下懶人包！

【延伸閱讀】【政府派錢1萬】用咩方式登記 先會收到SMS確認通知？

領取N無津貼的資格如下：

須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈

租住由非政府機構營辦的社會房屋

租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位

居住於臨時房屋、船艇或是無家者

每月入息不可超過指定限額

沒有領取綜合社會保障援助

沒有在港持有任何物業

「N無津貼」的入息限額、申請日期及津貼金額如下：

申請住戶人數 住戶入息限額（元） 住戶租金上限（元） 申請日期 津貼金額（元） 1 15,100 7,550 7月2日起 4,500 2 22,000 11,000 8月3日起 9,000 3 26,800 13,400 9月1日起 12,500 4 33,500 16,750 10月5日起 14,500 5 36,900 18,450 15,500 6或以上 40,800 20,400

索取申請表方式：

申請住戶可於關愛基金網站下載申請表，或在216個指定服務單位、各區民政事務處的民政諮詢中心、社會福利署地區福利辦事處及少數族裔人士支援服務中心索取申請表和項目簡介，可在網站查詢各區服務單位地址及聯絡資料。

申請表格所需填寫的資料：

申請表格主要分為六個部分，分別為申請人的個人資料、發放津貼安排、申請人書面聲明、申請人的聲明及承諾，以及其他申請人的個人資料，以及其聲明及承諾。申請住戶人數需填寫基本的個人資料，包括身份證、聯絡資料及居住地址，並提供銀行帳戶作收取津貼。

由於計劃設有入息限額及租金上限，申請住戶作出書面聲明，填寫最近3個月的每月平均入息，包括薪酬、雙薪／假期工資、工作津貼、花紅、獎金、佣金或投資相關利潤等，而不包括僱員強積金供款及政府提供的經濟援助等，申請人 毋須遞交 相關的入息證明。申請住戶需填寫有關租住居所的類別，以及過去1個的租金及最近3個月的平均每月租金。

最後，申請住戶簽署並作出聲明及承諾，有關填寫的資料為正確無誤，並確定擁有申請資格，即沒有領取綜合社會保障援助、沒有在港持有任何物業，以及每月入息沒有超過指定限額等。

詳細教學可瀏覽：填寫申請表格參考樣本

申請所需證明文件

一般申請住戶須遞交下列所需文件副本 ：

申請人及所有住戶成員的香港身份證（如親身遞交，可向服務單位出示正本）；

住戶租住居所的證明文件，如租單、入住宿舍／收容中心的證明；

如申請人選擇以銀行轉帳方式領取津貼，需遞交銀行帳戶證明文件（例如銀行存摺的帳戶持有人名稱頁面或月結單等）。

個別申請住戶或需遞交其他證明文件，詳情可瀏覽：「N無津貼」項目簡介

申請方式：

申請住戶有指定的開始申請日期（上表），而所有申請住戶須在11月30日前以郵寄方式或親身將申請表連同所有所需文件交到就近居住地區的服務單位，以便在有需要時遞交補充資料或服務單位安排家訪。一般住戶、純長者住戶、純青年住戶及無家者各有指定接受申請的服務單位，申請住戶需按住戶類別遞交至近居住地區的服務單位，可在網站查詢相昇關的服務單位地址及聯絡資料。

申請注意事項：

申請須以「住戶」為單位提出申請，住戶成員毋須為家人或親戚關係；

申請人在申請期內只可遞交一份申請 。所有重複申請將會作廢 ，並會延誤處理申請及津貼發放的時間。

租住的居所不可屬於申請人及／或其住戶成員的父、母、子、 女、夫或妻的物業。

如何得知申請結果？

遞交申請後，服務單位會進行初步審核申請，如需遞交補充資料或安排家訪，申請住戶需充份合作。申請經秘書處會進一步審核，成功申請後申請住戶會收到申請結果通知信及以銀行轉帳／抬頭支票方式領取津貼。若申請不成功，申請住戶同樣會收到申請結果通知信，並可於收到通知信的14內提出不同意申請結果及理由以作覆檢。

扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光介紹「N無津貼」項目內容時指，若申請住戶所提供的資料及文件齊全，一般可在申請後2個月獲發津貼，而由於1人住戶的申請文件較少，相信最快在8月底獲發津貼。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。