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【BNO】持有人及家屬可留英5年 期間可工作求學 居滿6年可申入籍（附續領BNO教學）

歐洲 10:56 2020/07/02

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港區國安法生效後，英國政府昨（1日）宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國期限由半年增至5年，居留滿6年可申請入籍。英國預計，新制度有望於未來數月內實施，並不設配額，估計有近300萬港人合資格申請。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）昨日在國會發言，指港區國安法的執行明顯及嚴重地違反《中英聯合聲明》，侵犯香港高度自治及違反《基本法》。他表示，早前已表明若中方落實港區國安法，英方將向BNO持有人提供入籍路徑，他表明會兌現承諾。

300萬港人合資格 最快6年可申入籍

英國外相藍韜文（Dominic  Raab）介紹BNO入籍路徑方案，英國將會向合資格BNO持有人及其家屬提供5年居留許可，其間可工作或讀書，然後可再申請定居身分，再住滿12個月後即可申請公民權。英方估計有接近300萬港人受惠，方案將不設配額。

英國外交部發聲明稱，BNO入籍路徑會在未來數月內實施，確實日期和細節會適時公布，其間英國會確保BNO持有人可如願前往英國。

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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