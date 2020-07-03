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機迷期待PlayStation 5年尾開售　分光碟及數碼版

博客 15:05 2020/07/03

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將於年尾推出的PS 5，真身終於曝光。

相信不少人因為留家抗疫而成為打機族，萬眾期待的PlayStation 5，早前終於在網上正式發布造型，與坊間流傳的外形截然不同，同時更公布了24款為這部次世代主機製作的遊戲，雖然未有官方發售日期及售價，暫定在今年聖誕新年期間推出市面。

PS5主機以全白流綫型外殼，如一對飛翼般夾着黑色機身，開機時更綻放出藍色燈光，跟上幾代一樣可以直放及橫放。雖則網民嘲笑似路由器及抽濕機，但科幻賣相確實令人耳目一新。

PS5主機設計充滿科幻感，有數位版（左）和設光碟機的標準型號兩種型號，價錢未定。

科幻黑白機身手掣

標準型號配備超高清藍光光碟機，而現在很多機迷也選擇在網上直接下載遊戲，因此特別推出一款沒有光碟機的數碼型號，機身更加纖細，相信售價亦更便宜。

DualShock無綫控制器易名為DualSense，手掣跟機身一樣以黑白兩色主導，按鈕擺位更與以往相若，只是十字掣及按鈕都變成透明狀，而且沒有色彩。圓形PS掣變成了logo，以簡潔設計為主，唯一擔心是會否容易變黃弄髒。全新周邊設備包括可為兩個DualSense手掣充電的充電座、PULSE 3D無綫耳機組、HD攝影機及媒體遙控器等，可配合不同遊戲及應用程式使用。

早於3月的首個PS5發布會，指新機採用新一代SSD，能大幅提升讀取效能，傳輸、搜尋、載入資料也能高速完成，因此在示範遊戲畫面中，呈現出真實細緻而流暢的影像。PS5亦能兼容PS4的4,000多款遊戲，絕對值得升級入手。

新出的周邊配件當中有攝影機，配備雙重1080p鏡頭，讓玩家可加插自己的肖像。

大作續篇打頭陣

有強勁的主機，亦要有吸引的遊戲，獨家遊戲包括在PS4大受歡迎的蜘蛛俠續篇《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》，主角由彼得柏加轉換成第二代麥爾斯，繼續以電影感的畫面、爽快流暢的動作，以及自由度作賣點。王牌賽車遊戲《Gran Turismo 7》來到第7集，以真實名車及駕駛感，深得車迷歡心。在PS4以史詩式故事及華麗畫面招徠的《Horizon Forbidden West》，亦在PS5中再度重現。

第三方發行商遊戲陣容當中，最令人期待生化危機系列《Resident Evil Village》，雖沒表明是第8集，但遊戲的第一身視點及遊戲主角，均延續自上集，預告片中更有元祖角色Chris亮相。另外還有《Demon's Souls》、《Hitman 3》、《NBA 2K21》及《FIFA 21》等耳熟能詳的大作登場。

《Gran Turismo 7》以迫真流暢的遊戲畫面及駕駛感覺作招徠，叫一眾車迷期待。

《Horizon Forbidden West》女主角Aloy在續集中繼續她在未來世界的冒險旅程。

全新多元化遊戲

PS5的新遊戲中，亦有針對小朋友或女性用家的《Bugsnax》及《Sackboy: A Big Adventure》、展示各項機能的《Astro's Playroom》遊戲，還有以未來科幻作背景的作品《Stray》，內容極具多樣性。相信今年年尾，大家的聖誕禮物有着落了。

撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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