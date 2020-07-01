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Netflix 喪屍劇《新死亡片場》巴西製作Cult片濃　真人騷片場成避難所倖存者鬥獸鬥

博客 14:15 2020/07/01

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《新死亡片場》改編英劇《Dead Set》，風格是cult片味濃、充斥血腥核突畫面。

韓國《屍殺列車》續集《屍殺半島》快將殺到，勢必再掀喪屍熱潮。相對於千軍萬馬又行動快速的韓式喪屍大製作，Netflix新推出的巴西劇集《新死亡片場》（Reality Z），便是cult片味濃、血腥核突的喪屍類型作品，對社會及人性有抵死諷喻。

巴西版的死亡片場，是《Olimpo》真人騷的攝影棚，參賽者均以希臘諸神打扮出現。（劇照）

《新死亡片場》講述喪屍肆虐里約熱內盧，拍攝真人騷的電視台成為保命之地。劇集一開場便以Pink Floyd歌曲《Fat Old Sun》作為背景音樂，而之有一集，更出現了Muse的《Blackout》，令這齣講葡文的巴西製作，頓時國際化不少。

此劇其實改編自英國暗黑神劇《黑鏡》（Black Mirror）創作人Charlie Brooker的08年的喪屍劇《Dead Set》，以英國著名真人騷《Big Brother》為背景，講述參賽者在與外世隔絕的真人騷片場內，完全不知道外面的世界喪屍肆虐。

巴西版連女主角（電視台工作人員）的造型，也跟08年的英國版接近。（劇照）

充斥血腥核突畫面
原來真人騷熱潮，在巴西有過之而無不及，因此巴西製作人Rodrigo Monte及Cláudio Torres把《Dead Set》改編成10集的巴西版，前5集基本上跟英版如出一轍，最大分別是把《Big Brother》換成《Olimpo》真人騷，參賽者均以希臘諸神打扮出現。當電視台迅即被喪屍入侵後，工作人員一個個變成會咬人、挖腸、扯爆頭來食的喪屍，保安嚴密又有食物的《Olimpo》片場，就成為電視台倖存者的唯一避難所。

《新死亡片場》整體上忠於英劇《Dead Set》，是歸cult片味濃作品，有不少扯腸、扯爆頭的畫面。（劇照）


後續全新創作的5集，才是真正故事所在。中年婦Ana曾參與設計該真人騷片場，她和兒子Leo見形勢危急，而決定逃離家園前往片場躲避。逃亡路上，遇見議員及其女助手，還有一名吸可卡因的警員、警車內的貧民窟黑人女子，他們合力對抗路上的喪屍，最後還齊齊躲進片場。

真人騷片場，成為喪屍世界中倖存人類的唯一避難所。（劇照）

末日下黑暗人性惡鬥
最初，大夥兒為了求生，想辦法合力殺掉圍在電視台大門的喪屍群。及後，有人借電視台控制室來廣播，呼召國內其他生還者齊集電視台，建立新的文明世界。究竟這班控制了生存資源的人，能否跟其他倖存者共建烏托邦？
這劇不是甚麼特技大製作，不斷出現的喪屍也不驚嚇，反而面對世界末日，人性自私、不同人所作選擇，才最令人意想不到。

 

撰文 : 胡慧雯

欄名 : 型男玩物誌

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