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A-1 Bakery梳乎厘芝士蛋糕$14.3/件　The Butchers Club買漢堡送啤酒

消費錦囊 07:00 2020/07/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.　A-1 Bakery：35周年祭 梳乎厘芝士蛋糕$14.3/件

A-1 Bakery35周年祭第五波優惠，就是人氣梳乎厘芝士蛋糕65折！用澳洲忌廉芝士做成輕盈軟綿綿的梳乎厘芝士蛋糕，由原價$22/件減至$14.3/件，數量有限，售完即止。

2. The Butchers Club平日優惠：星期四買漢堡送啤酒

The Butchers Club全綫分店推出平日優惠，優惠由下午6時開始，逢星期四買漢堡送啤酒。逢星期一任何經典系列漢堡買一送一（需同時購買小食/飲品） ；逢星期二買任何漢堡加薯條無限任添；逢星期三惠顧獲贈雞翼兩隻。優惠詳細請向店員查詢。

灣仔蘭杜街2號麗都大廈10號地舖 （港鐵站B1出口）
Mon - Sun： 12：00-22：30 （Last Order）
Tel： 2528 2083

尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G34-35舖 （港鐵站N4出口）
Mon - Sun： 12：00-22：30 （Last Order）
Tel： 2897 7522

鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下 （太古港鐵站B出口）
Mon - Sun： 12：00-22：30 （Last Order）
Tel. 2388 9644

3. 回收俠：「現金回收紙包盒計劃」

由即日起，回收俠會模擬《生產者責任制》，以每個伍仙（$0.05）向前綫回收人員（拾荒者、清潔工等）收集紙包盒。現金補貼亦涵蓋街角回收舖／回收車以及上游回收出口商，目的是試驗補貼模式，對現存回收鏈上中下游的成效，亦藉此支援本地回收業。

如果大家手上有紙包盒想回收，可以拿去參與計劃的街角回收舖或回收車，可以獲伍仙一個。

計劃詳情：回收俠

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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