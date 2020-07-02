佐敦神燈海鮮酒家 午市55款點心放題每位$68

位於佐敦的神燈海鮮酒家，推出「60分鐘午市點心放題」，每位只需$68即可享用55款點心放題！



神燈海鮮酒家午市點心推出7月份期間限定優惠，即日起推出「60分鐘午市點心放題」，每位只需$68，即可享多達55款點心及美饌，60分鐘內任點任食！除了蝦餃、燒賣、煎腸粉等熱門點心外，還有「濃雞湯花膠米線」、「鮮茄龍蝦湯粒粒泡飯」及紅燒乳鴿，優惠只限7月份。



$68午市放題收費

星期一至五：$68/位 （60分鐘）

提供時段：12：00-13：00 或 13：15-14：15



星期六、日及公眾假期：$98/位 （90分鐘）

提供時段：11：45-13：15 或 13：30-15：00



推出日期：2020年7月2日至7月31日

地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓

查詢及訂座：2866 6292 （午市放題專用）

註：免收加一服務費及醬油費，茶錢每位收$10 （最後下單：2：00pm，3：00pm前離座﹚

註：3歲或以下免費

撰文：hket小編

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