▲ 9大旅遊新常態 疫情過後旅遊費用會大增？

隨着全球疫情放緩，多個國家放寬入境要求，各國的旅遊業有望重啟。不過，疫情之後，即使可恢復旅遊活動，人們的習慣亦未必與以往一樣。《華盛頓郵報》以疫後旅行新趨勢為主題，訪問了多個旅遊業專家的意見，當中又有哪些新趨勢，會影響遊客的旅遊習慣呢？

【延伸閱讀】【旅遊情報】幾時有得去旅行？一文睇晒亞洲各地解封對象及入境要求

1. 預料旅遊景點的人群會減少

以往主題公園、博物館及旅遊地標總會吸引大量人群，但是未來當這些景點重開時，相信聚集的人群會較少，因有不少旅遊景點會限制人流，以免過多人群聚集，而有些旅遊景點只會開放部分地方。

2. 謹慎旅客將會以本地旅遊為主

以往不少人都喜歡到外地旅遊，因為疫情之後，專家認為旅客會更多考慮以本地旅遊為主。根據旅遊保比較網站Squaremouth在4月1日至5月10日期間的數據，有48%的人將計劃於本地旅遊，比去年的15%有所增加。

3. 國際旅遊的成本或會增加

有指疫情令外遊的旅客減少，令航空公司的成本增加，繼而影響機票價格。歐洲旅遊專家Rick Steves指，如果飛機只能接載一半的乘客，成本將會翻倍。旅遊成本大增，令旅行變成有錢人的活動。

4. 郵輪將不再有自助餐／探熱成常態

不少郵輪公司於3月開始停航，生意受到嚴重影響。雖然郵輪公司對郵輪復航的時間仍未有定案，但幾乎可以肯定的是郵輪不會同一時間復航，載客人數亦會大減。雖然檢查體溫不能驗出無病徵的患者，但是探熱將會成為常態。此外，郵輪或會取消自助餐，以減少病毒傳播的風險。

皇家加勒比遊輪行政總裁費恩（Richard Fain）表示，一開始會較集中在短途郵輪旅程，然後拓展至些疫情受控的地方。

【延伸閱讀】【本地遊】遠離市區親近大自然 假日3大好去處

5. 私人旅行的需求將會增加

根據美國旅行協會5月進行的一項調查，比起乘搭飛機、郵輪以及住酒店，受訪者更喜歡自駕遊以及住渡假屋。美國旅行協會Dow更預測，疫情會重新激發人們對自駕遊的興趣，因為可以減少與陌生人的接觸。

6. 小型餐廳及酒吧會被淘汰

因為疫情旅客數目大減，一些經營遊客區生意的餐廳或會面臨倒閉。瑞銀（UBS）在4月時預測有五分之一的美國餐廳將會結業。

在今次疫情中，美食作家Kat Odell指，高級餐廳的營運料將維持不變，而低價的快餐店也會繼續存在，不過中價餐廳的生存空間將會大幅收窄。因此，日後旅客可以用膳的選擇會大減，或只剩下貴價的高檔餐廳以及廉價的快餐店可供選擇。

7. 住宿的清潔和非接觸式技術會變得重要

為減低新冠肺炎傳播的風險及增加客人的信心，加強酒店的清潔度及健康意識變得重要。美國酒店協會（American Hotel & Lodging Association）早前推出指引，鼓勵酒店在可行的情況下，利用科技減少與客人直接接觸，如使用非接觸式付款方式。他們同時建議，除非住客要求，否則應盡量減少房務員在住客入住期間入內清潔，以保持社交距離。

8. 為常客計劃會員提供新臨時福利

不少航空公司、酒店及信用卡公司都有推出常客計劃，讓會員可以透過旅行的消費而賺取積分，換取不同獎賞。不過受疫情影響，旅客無法出外旅行，這些計劃又如何延續下去呢？

不過，旅遊網站The Points Guy的創辦人兼總裁Brian Kelly以及旅遊網站RenesPoints的創辦人René de Lambert均表示，這些旅遊品牌會提供新的​​獎勵計劃以維持會員對計劃的興趣，例如容許把旅行積分兌換為非旅行消費並增加航班獎勵機位的數量。

9. 大型聚會的規模會被縮減

節慶活動、展覽及音樂會等這些大型活動一向吸引不少旅客，不過受疫情影響，不少大型活動相繼取消，即使如常進行亦會縮小活動規模或選擇在網上進行。

集中商業會議及活動的EventMB編輯Julius Solaris指，若恢復大型聚會，首次活動的對象將會是大城市本地的觀眾，而非吸引國內外的旅客。此外，他認為愈早期重開的會議，每節時間會大幅減少，而出席人數亦預期會盡量削減，以確保社交距離。這些條件會提高舉辦傳統活動的成本，成本過高甚至會令這些活動取消。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。