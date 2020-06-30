【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250抗滯脹 收息攻略 15:44 2020/06/30 分享： 半年結倒數，港元拆息已急回，多間銀行的港元定期存款的息率亦調整。 比較市面上6個月存期的港元定期存款，最高是大眾財務1.7厘年息，入場費是50萬元，但要留意彩財務公司不受存款保障計劃保障。即存6個月，可穩賺息4,250元。 入場費較低的有信銀國際，有1.5厘，起存額是1萬元，須透過其手機應用程式開戶。 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 2020/06/19 【定期存款】美元定存利息高達9厘 想賺息先要將人民幣換美元 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 2020/06/17 【英鎊定存】存款七日賺息10.8厘 本金只須等值3萬港元 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 2020/06/17 【定期存款】港元定期存款vs美元定期存款 點解專家建議揀前者？ 【人民幣定存】低息環境下人民幣具息差優勢 半年定存利息最高2.2厘 2020/06/15 【人民幣定存】低息環境下人民幣具息差優勢 半年定存利息最高2.2厘 【存息攻略】兩間虛擬銀行存息比併 活期賺息點玩最著數 ？ 2020/06/12 【存息攻略】兩間虛擬銀行存息比併 活期賺息點玩最著數 ？ 滯脹 收息產品 港元 大眾財務 信銀國際 港元定期存款 定期存款