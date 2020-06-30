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【港元定期存款】港元定存半年 穩賺收息$4,250‬抗滯脹

收息攻略 15:44 2020/06/30

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半年結倒數，港元拆息已急回，多間銀行的港元定期存款的息率亦調整。

比較市面上6個月存期的港元定期存款，最高是大眾財務1.7厘年息，入場費是50萬元，但要留意彩財務公司不受存款保障計劃保障。即存6個月，可穩賺息4,250‬元。

入場費較低的有信銀國際，有1.5厘，起存額是1萬元，須透過其手機應用程式開戶。

 

欄名 : 存款收息

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