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【口罩供應】Oxyair Mask彩虹口罩周五預售　每盒70個售210元

消費錦囊 15:43 2020/06/30

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本地口罩廠商Oxyair Mask HK公布，將於本周五（7月3日）預售七色版特別版彩虹口罩，每盒均設有彩虹的7種顏色的口罩，每個顏色有10個，每盒合共有70個口罩，售價為210元。

【延伸閱讀】【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）

Oxyair Mask HK指，將會在本周五（7月3日）早上11時開售七色版特別版彩虹口罩，每盒共有7種顏色，每個顏色細分成一小包，每一小包有10個口罩，每盒合共70個口罩，售價為210元，每人限買一盒。

Oxyair Mask HK指，今次預購將採取先登記後抽籤的方式，不過當中的抽籤只是抽出貨的先後批次，即用戶成功登記，就能購買到彩虹口罩七色特別版。至於有關登記的詳情，Oxyair Mask HK表示將於近日陸續在facebook專頁公布。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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