  • 31°C
香港時間 : 2020701日 (三) 10:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】移民查詢急升3倍　「準歐盟國」黑山受追捧　35萬歐元即可移民

其他地區 10:00 2020/07/01

分享：

【港區國安法】移民查詢急升3倍　「準歐盟國」黑山受追捧　35萬歐元即可移民

「港區國安法」草案獲通過，有移民顧問稱，過去一個月接獲查詢急增3倍，落實移民個案也增1.5倍，移居門檻較低的台灣、葡萄牙繼續受追捧，最近更有港人查詢冷門的東歐「準歐盟國家」黑山共和國。

【延伸閱讀】【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎

台灣、葡萄牙低門檻受追捧

全國人大常委會通過港區國安法，港人憂慮政治前景，環凱移民顧問公司董事張家禧稱，港區國安法的消息在5月傳出後，查詢移民人數在過去一個多月至今，便較消息傳出前急升3倍，而落實移民者也升1.5倍，而移民地區仍以台灣為熱門，其次是葡萄牙，共通點是門檻較低。

港人愛買磚頭「保值」，張家禧以葡國為例，當地政府僅要求申請者，於當地購買50萬歐元（折合約434萬港元）或以上房產。至於台灣投資移民，亦只需約600萬新台幣（折合約157萬港元）資產。

移民黑山只需35萬歐元

「美聯移民顧問」移民顧問總監黃秀頴則稱，留意到港人移民決心更大，過往不少人提問時，心態總是「移民不移居」，傾向關注移民門檻較低的國家。但現在計劃長居海外的港人則增加，配套較佳的國家，「英美紐加」仍是最多人感興趣。

冷門國家方面，黃秀頴稱，東歐如黑山共和國近期也錄查詢個案。她指該國非歐盟成員國，但較有可能加入歐盟，部分人抱着長遠投資的心態移民，盼長遠獲發歐盟護照。她又指，黑山移民門檻也低，只需於當地登記指模、捐款10萬歐元（折合約86萬港元）和投資25萬歐元（約217萬港元）房地產即可。

 

作者：陳梓蔚、蘇文軒、吳卓峰

責任編輯：吳文曦

（節錄）

【原文：移民查詢飈3倍 「準歐盟國」黑山受捧（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。

欄名 : 環球視窗

相關文章

【移民美國】美國EB-5投資移民簽證配額明年大增 投資90萬美元 24個月可取綠卡
2020/06/26
【移民美國】美國EB-5投資移民簽證配額明年大增 投資90萬美元 24個月可取綠卡
2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳
2020/06/04
2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
2020/06/29
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？

最新專欄文章 更多

【BNO】想知道自己合資格申請BNO嗎？4步免費查詢BNO身份
2020/06/24
【BNO】想知道自己合資格申請BNO嗎？4步免費查詢BNO身份
【BNO】英內政大臣倡持BNO港人可留英逾半年 定居5年後可申入籍
2020/06/17
【BNO】英內政大臣倡持BNO港人可留英逾半年 定居5年後可申入籍
全球大學最新排名 港大排22位創新高 美國稱霸全球頭三位
2020/06/11
全球大學最新排名 港大排22位創新高 美國稱霸全球頭三位
2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳
2020/06/04
2020年最適合其公民居住的地區　荷蘭奪冠 台灣列亞洲最佳
【BNO】約翰遜指已準備好更改移民政策 給予BNO持有人更多權利
2020/06/03
【BNO】約翰遜指已準備好更改移民政策 給予BNO持有人更多權利
移民 國安法 港區國安法 歐元 黑山 歐盟

下一篇文章

【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版