▲ 【港區國安法】移民查詢急升3倍 「準歐盟國」黑山受追捧 35萬歐元即可移民

「港區國安法」草案獲通過，有移民顧問稱，過去一個月接獲查詢急增3倍，落實移民個案也增1.5倍，移居門檻較低的台灣、葡萄牙繼續受追捧，最近更有港人查詢冷門的東歐「準歐盟國家」黑山共和國。

【延伸閱讀】【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎

台灣、葡萄牙低門檻受追捧

全國人大常委會通過港區國安法，港人憂慮政治前景，環凱移民顧問公司董事張家禧稱，港區國安法的消息在5月傳出後，查詢移民人數在過去一個多月至今，便較消息傳出前急升3倍，而落實移民者也升1.5倍，而移民地區仍以台灣為熱門，其次是葡萄牙，共通點是門檻較低。

港人愛買磚頭「保值」，張家禧以葡國為例，當地政府僅要求申請者，於當地購買50萬歐元（折合約434萬港元）或以上房產。至於台灣投資移民，亦只需約600萬新台幣（折合約157萬港元）資產。

移民黑山只需35萬歐元

「美聯移民顧問」移民顧問總監黃秀頴則稱，留意到港人移民決心更大，過往不少人提問時，心態總是「移民不移居」，傾向關注移民門檻較低的國家。但現在計劃長居海外的港人則增加，配套較佳的國家，「英美紐加」仍是最多人感興趣。

冷門國家方面，黃秀頴稱，東歐如黑山共和國近期也錄查詢個案。她指該國非歐盟成員國，但較有可能加入歐盟，部分人抱着長遠投資的心態移民，盼長遠獲發歐盟護照。她又指，黑山移民門檻也低，只需於當地登記指模、捐款10萬歐元（折合約86萬港元）和投資25萬歐元（約217萬港元）房地產即可。

作者：陳梓蔚、蘇文軒、吳卓峰

責任編輯：吳文曦

（節錄）

【原文：移民查詢飈3倍 「準歐盟國」黑山受捧（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。