▲ 【搵工】馬會招募賽事見習學員 月薪1.2萬元 供免費住宿

香港賽馬會現正招募新一屆「賽事見習學員」，為有志投身賽馬專業的青少年提供就業機會，成功入職每月薪酬可達1.2萬元。

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香港賽馬會由即日起至7月24日，招募新一屆賽事見習學員，預料收生人數約25名。申請人只需年滿15歲及至少完成中三課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，毋須任何經驗。身高方面沒有特別限制，一般見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅，有意申請者可登入馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫表格，並即時網上遞交。

8項體能測試先過關

是次賽事見習學員招募將於8月初進行體能測試，各申請者屆時需要在沙田馬場內進行8項測試，包括：視力、捲腹、爆發力、手眼協調、柔軟度、平衡力、手握力、以及心肺功能測試（20米來回跑）。此外，亦要參與面試及策騎測試，合資格應徵者將被邀請參加為期4天的選拔及體驗營，成功通過測試及面試，表現最佳的25位將獲取錄。

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月薪可達近1.2萬元 供免費住宿

成功獲取錄的學員必須修讀為期36周的賽馬證書課程，課程由賽馬培訓發展委員會規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂以及個人財務管理等。而於修讀課程期間，學員可按月獲發薪金近1.2萬元，並有免費住宿。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：馬會招募見習學員】

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