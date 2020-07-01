  • 32°C
香港時間 : 2020701日 (三) 15:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【搵工】馬會招募賽事見習學員 月薪1.2萬元 供免費住宿

職場 15:00 2020/07/01

分享：

【搵工】馬會招募賽事見習學員 月薪1.2萬元 供免費住宿

香港賽馬會現正招募新一屆「賽事見習學員」，為有志投身賽馬專業的青少年提供就業機會，成功入職每月薪酬可達1.2萬元。

【延伸閱讀】發展局資助建造業界請新畢業生　每月5610元為期最長18個月

香港賽馬會由即日起至7月24日，招募新一屆賽事見習學員，預料收生人數約25名。申請人只需年滿15歲及至少完成中三課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，毋須任何經驗。身高方面沒有特別限制，一般見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅，有意申請者可登入馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫表格，並即時網上遞交。

8項體能測試先過關

是次賽事見習學員招募將於8月初進行體能測試，各申請者屆時需要在沙田馬場內進行8項測試，包括：視力、捲腹、爆發力、手眼協調、柔軟度、平衡力、手握力、以及心肺功能測試（20米來回跑）。此外，亦要參與面試及策騎測試，合資格應徵者將被邀請參加為期4天的選拔及體驗營，成功通過測試及面試，表現最佳的25位將獲取錄。

【延伸閱讀】【政府工】政府招聘300名行政服務助理　月薪達25,200元

月薪可達近1.2萬元　供免費住宿

成功獲取錄的學員必須修讀為期36周的賽馬證書課程，課程由賽馬培訓發展委員會規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂以及個人財務管理等。而於修讀課程期間，學員可按月獲發薪金近1.2萬元，並有免費住宿。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：馬會招募見習學員

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 職場快訊

相關文章

IT人才最吃香？LinkedIn公布2020年最搶手的技能
2020/06/22
IT人才最吃香？LinkedIn公布2020年最搶手的技能
【職場禁忌】美僱主為迎合新世代放寬職場規定　但不能接受呢幾個行為
2020/06/25
【職場禁忌】美僱主為迎合新世代放寬職場規定　但不能接受呢幾個行為
AMD行政總裁年薪4.5億 標普500企業中最強
2020/06/28
AMD行政總裁年薪4.5億 標普500企業中最強

最新專欄文章 更多

【失業率】本港最新失業率升至5.9% 創15年新高 逾23萬人失業　
2020/06/16
【失業率】本港最新失業率升至5.9% 創15年新高 逾23萬人失業　
【失業率】本港最新失業率升至5.2% 創10年新高　
2020/05/19
【失業率】本港最新失業率升至5.2% 創10年新高　
【防疫抗疫基金】保就業工資補貼可選1至3月計 補貼期員工人數不可少於3月
2020/04/14
【防疫抗疫基金】保就業工資補貼可選1至3月計 補貼期員工人數不可少於3月
【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元
2020/04/03
【口罩廠招聘】生產港產口罩係筍工？調機師傅月薪高達10萬元
東亞地區外派僱員宜居城市 港排名急跌 星蟬聯榜首
2020/02/11
東亞地區外派僱員宜居城市 港排名急跌 星蟬聯榜首
職位招聘 運動 香港 見習學員 馬會 賽馬 運動 音樂

下一篇文章

發展局資助建造業界請新畢業生　每月5610元為期最長18個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
【書展兼職】書展7月15日開幕　參展商聘兼職時薪高達80元
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
檢閱五大紀律部隊起薪點　比併員佐級、主任級薪酬
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？
【派錢1萬元】6月21日登記 善用1萬元讀課程自我增值　學車可以用持續進修基金？