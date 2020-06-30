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【REITs收息】呢隻10厘息的房託股 究竟抵唔抵買？

博客 15:32 2020/06/30

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【REITs收息】呢隻10厘息的房託股 究竟抵唔抵買？

房託（REITs）一向被視為穩陣收息的工具，但在中美貿易緊張及新冠肺炎等因素打擊下，大部分在香港上市的房託股價均已出現大跌，匯賢產業信託 （87001） 息率近10厘，是否值得考慮？

【港區國安法】中美博弈下 咩股份要避免投資？

減分派比率及單位分派 引發拋售

匯賢產業信託同很多房託一樣，因為受到新冠肺炎疫情打擊，市場擔心出租率及續租租金下調，令人擔心物業估值下調，而更致命是削派息的最差情況出現，驅使部分「食息族」捨棄房託資產，另覓資金停泊地方。

匯賢產業信託於3月的業績會表示，預期2020年，營商環境嚴峻。因此，匯賢產業信託將去年下半年的分派比率由100%降至90%，而下半年的每基金單位分派降至0.0932元（人民幣•下同），相對2018年同期派0.1239元，按年大跌25%。

【REITs收息】選REITs前 必要知的三件事

留意10厘是歷史股息率

若以全年計，匯賢產業信託2019年每基金單位分派為0.2177元，較2018年的0.2653元，按年下跌17.9%。若按2.15元計，股息率達10厘。不過，10厘實為歷史股息率，而上半年並不反映最新全球狀況。而匯賢產業信託在公布業績當日股價已下挫，之後更一瀉如注。其中一個原因正是市場預期未來派息起碼少25%，而非用跌17.9%計。

匯賢產業信託於3月的公布業績後，急挫。

匯賢產業信託於2018年的全年派息為0.2653元，如減少25%，即為0.199元。假設於2020年，每基金單位可獲派0.199元，再以2.15元計，股息率約為9.3厘。事實上，收逾9厘息已不錯，但又要衡量收到的可能性有多高。

匯賢產業信託在2019年，總收益為31.7億元，按年微跌1%；物業收入淨額20.1億元，按年跌2.3%；可供分派金額為13.3億元，按年跌12.1%。可見在爆發肺炎前業務已增長乏力。

受新冠肺炎影響大

說到底，打擊內地經濟最關鍵的是新冠肺炎的影響，在5月14日，匯賢產業信託發公告指，內地首四個月實施一系列封鎖措施，包括旅遊限制，以及關閉工作地點及暫停消費者業務（包括酒店及商場），藉以壓制疫情擴散，並且已對其酒店業務及入住率造成負面影響。零售業務受到嚴重打擊，令收取租金及續租存在風險。

北京東方君悅大酒店為匯賢產業信託的物業之一。

因此，今年派息預期有機會再跌，假設全年派0.185元，以股價2.15元計，息率約8.6厘。假設全年派0.1327元（2018年派息打五折），以股價2.15元計，息率約6.2厘。

不過，異常受壓情況應在明年改善，派息有望回升，所以如果股價再顯著下跌，不失為長綫收息選擇。如有機會於2元下，可分段收集，但只適合手持人民幣找不到出路的投資者。

由於匯賢是以人民幣計價，沒有人民幣，不建議將港元兌人民幣去買，無謂承受不必要滙率風險。

（節錄）

【全文︰這隻10厘的房託可買了嗎？（附4大業務分析）】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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