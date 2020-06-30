【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？

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政府向合資格市民派發1萬元的「現金發放計劃」現正接受登記，經電子方式登記最快7月8日收到款項。政府早前公布登記人數，截至6月28日，經銀行及郵政局登記領取1萬元的人數累計約496萬人，當中經銀行網上理財服務登記的人最多。登記後，怎樣才能得知登記進度？用哪個方式登記才會收到短訊（SMS）通知確認登記？
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如何得知登記已經完成？
根據政府「現金發放計劃」網站，市民不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到分別由銀行或香港郵政透過電話短訊／或電郵／信件發出登記確認通知。
部分銀行提供查詢登記進度
經網上銀行或手機應用程式登記，大多銀行不會另發電話短訊或電郵通知，而是登記後的頁面上顯示參考編號，以示成功登記，部分銀行更會供客戶於網上銀行隨時查詢登記進度。本網整合了各銀行不同登記途徑確認登記的方式，市民如有疑問，可直接向銀行查詢。
中銀香港：
網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／電子郵件／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。
查詢熱綫：3988 1898
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滙豐銀行：
網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。
查詢熱綫：2996 7288
恒生銀行：
網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可將頁面截圖作參考。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。
查詢熱綫：2822 0300
渣打銀行
網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內經已登記聯絡電話收到短訊通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。
查詢熱綫：3408 1630
花旗銀行
網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。
查詢熱綫：2860 0350
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財