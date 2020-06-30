▲ 【政府派錢1萬】用咩方式登記 先會收到SMS確認通知？

政府向合資格市民派發1萬元的「現金發放計劃」現正接受登記，經電子方式登記最快7月8日收到款項。政府早前公布登記人數，截至6月28日，經銀行及郵政局登記領取1萬元的人數累計約496萬人，當中經銀行網上理財服務登記的人最多。登記後，怎樣才能得知登記進度？用哪個方式登記才會收到短訊（SMS）通知確認登記？

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如何得知登記已經完成？

根據政府「現金發放計劃」網站，市民不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到分別由銀行或香港郵政透過電話短訊／或電郵／信件發出登記確認通知。

透過銀行網上理財戶口進行電子登記或香港郵政網頁遞交電子登記表格均會在完成登記後 即時收到確認通知 ；

； 透過銀行網站進行電子登記的人士則會於 兩個工作天內收到通知 ；

； 遞交書面登記表格的登記人士，會在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

部分銀行提供查詢登記進度

經網上銀行或手機應用程式登記，大多銀行不會另發電話短訊或電郵通知，而是登記後的頁面上顯示參考編號，以示成功登記，部分銀行更會供客戶於網上銀行隨時查詢登記進度。本網整合了各銀行不同登記途徑確認登記的方式，市民如有疑問，可直接向銀行查詢。

中銀香港：

網上銀行： 完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時登入帳戶查詢登記進度。

網上登記（毋須登入）： 完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／電子郵件／信件通知

書面登記： 在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：3988 1898

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滙豐銀行：

網上銀行： 完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。

網上登記（毋須登入）： 完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知

書面登記： 在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2996 7288

恒生銀行：

網上銀行： 完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可將頁面截圖作參考。

網上登記（毋須登入）： 完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知

書面登記： 在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2822 0300

渣打銀行

網上銀行： 完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。

網上登記（毋須登入）： 完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內經已登記聯絡電話收到短訊通知

書面登記： 在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：3408 1630

花旗銀行

網上銀行： 完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。

書面登記： 在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2860 0350

責任編輯：李瑩

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