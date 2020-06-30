  • 33°C
香港時間 : 2020630日 (二) 14:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？

日常開支 13:59 2020/06/30

分享：

【政府派錢1萬】用咩方式登記　先會收到SMS確認通知？

政府向合資格市民派發1萬元的「現金發放計劃」現正接受登記，經電子方式登記最快7月8日收到款項。政府早前公布登記人數，截至6月28日，經銀行及郵政局登記領取1萬元的人數累計約496萬人，當中經銀行網上理財服務登記的人最多。登記後，怎樣才能得知登記進度？用哪個方式登記才會收到短訊（SMS）通知確認登記？

【延伸閱讀】【政府派錢一萬】21間銀行參與　但並非所有銀行提供所有登記途徑（內附一覽表）

如何得知登記已經完成？

根據政府「現金發放計劃」網站，市民不論透過銀行或香港郵政登記，均會收到分別由銀行或香港郵政透過電話短訊／或電郵／信件發出登記確認通知。

  • 透過銀行網上理財戶口進行電子登記或香港郵政網頁遞交電子登記表格均會在完成登記後即時收到確認通知
  • 透過銀行網站進行電子登記的人士則會於兩個工作天內收到通知
  • 遞交書面登記表格的登記人士，會在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知

部分銀行提供查詢登記進度

經網上銀行或手機應用程式登記，大多銀行不會另發電話短訊或電郵通知，而是登記後的頁面上顯示參考編號，以示成功登記，部分銀行更會供客戶於網上銀行隨時查詢登記進度。本網整合了各銀行不同登記途徑確認登記的方式，市民如有疑問，可直接向銀行查詢。

中銀香港：

網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／電子郵件／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：3988 1898

【延伸閱讀】【政府派錢一萬】銀行優惠逐間睇　有間大抽獎送12萬超吸引

滙豐銀行：

網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2996 7288

恒生銀行：

網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可將頁面截圖作參考。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內收到短訊／信件通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2822 0300

渣打銀行

網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
網上登記（毋須登入）：完成登記後，頁面會顯示參考編號，並會在於兩個工作天內經已登記聯絡電話收到短訊通知
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：3408 1630

花旗銀行

網上銀行：完成登記後，頁面會顯示成功登記及參考編號，客戶可隨時經手機應用程式及網上銀行登入帳戶查詢登記進度。
書面登記：在登記資料成功輸入政府登記系統後收到通知。

查詢熱綫：2860 0350

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 生活理財

相關文章

【政府派錢1萬】收政府1萬再拎多10萬！　邊間銀行咁豪爽？
2020/06/11
【政府派錢1萬】收政府1萬再拎多10萬！　邊間銀行咁豪爽？
【政府派1萬】1萬元現金發放計劃　或成市民轉用網上銀行服務的誘因？
2020/06/12
【政府派1萬】1萬元現金發放計劃　或成市民轉用網上銀行服務的誘因？
政府派錢一萬蚊 點解銀行咁揼本派錢搶客？
2020/06/22
政府派錢一萬蚊 點解銀行咁揼本派錢搶客？
【政府派錢一萬】中銀︰首天逾8成經電子渠道登記
2020/06/22
【政府派錢一萬】中銀︰首天逾8成經電子渠道登記

最新專欄文章 更多

【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
2020/06/29
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
2020/06/29
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
【交稅報稅】7月2日之前要交報稅表　網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
2020/06/29
【交稅報稅】7月2日之前要交報稅表　網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
九巴抽獎每周送1000張巴士月票 必睇參加條件、登記方法（附登記連結）
2020/06/26
九巴抽獎每周送1000張巴士月票 必睇參加條件、登記方法（附登記連結）
7月1日起調高在職家庭津貼金額　高額津貼增至1,400元
2020/06/26
7月1日起調高在職家庭津貼金額　高額津貼增至1,400元
網上理財 銀行 香港郵政 滙豐控股（00005） 花旗銀行

下一篇文章

PHD普通批/大批8折　加拼小食/意粉都有8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠（附申請資格及入息限額）
【施政報告2019】「N無津貼」申請資格係點？過往派發金額一覽
【施政報告2019】「N無津貼」申請資格係點？過往派發金額一覽
【口罩供應】屈臣氏自家製Level 3口罩　易賞錢會員周六起優先預購（附預購詳情）
【口罩供應】屈臣氏自家製Level 3口罩　易賞錢會員周六起優先預購（附預購詳情）
【交稅報稅】7月2日之前要交報稅表　網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
【交稅報稅】7月2日之前要交報稅表　網上報稅獲自動延期1個月　教你3步開「稅務易」報稅
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
【交通補貼】交通補貼門檻7月起下調至200元　港鐵車費8折　都會票月票減100元
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查
【派錢1萬】關愛基金擬向新移民等派1萬 最快9月申請 設入息審查