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銀行出咩招數　令客戶「講心唔講金」？

博客 15:23 2020/06/30

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銀行出咩招數　令客戶「講心唔講金」？

早前專欄嘗試解釋點解高息存款無辦法養出忠誠嘅客戶，反之低息存戶先係銀行最忠誠嘅客戶，而佢哋嘅低息存款更加係銀行嘅Safe money。

所以對銀行嚟講，低息存款係一片兵家必爭之地。要攞低息存款，就要先從各個渠道入手，令客戶對銀行變得忠誠，咁呢啲Cheap money就會自然雙手奉上喇。咁銀行有咩方法令到客戶對佢哋死心塌地呢？

就好似愛情呢樣嘢，當然就係一門藝術，無Absolute right or wrong，不過都可以問吓情聖嘅。所以今次就Reference咗Bain嘅一篇Point of View，文章提出咗3大方法，睇吓邊一招對你嚟講最Work啦！

【延伸閱讀】【銀行短訊】成日收到銀行SMS　知唔知背後銀行做緊咩？

第一招：「 工業化」所有日常交易需求

好似上文咁講，忠誠嘅客戶並唔係息魔，佢哋追求嘅係「銀行服務」，然後會用佢哋嘅低息存款作為回報。

所有人都鍾意7 x 24隨時隨地隨心得到服務，如果做少少嘢要落朝九晚五嘅分行大排長龍就當然唔太OK，同時客戶其實好多時唔介意自助服務，幾大程度叫個客自己Serve自己就係大學問。

連家母都知道，首先一定要搞好E-banking，不過好多時都係講就好容易，就算有FPS嘅世代，你要過數都要先開着個App、Login、搵FPS粒掣、入對方電話號、對收款人姓名、入銀碼、再畀多次Authentication，成個過程令大家煩厭嘅位置可謂多如天上繁星：例如隻App load得快定慢、會唔會撳幾吓先有得Login、Login有無Face ID／Touch ID、Login後FPS粒掣係咪好易搵、識唔識得開電話簿等你容易入電話號碼、有無跳Number pad出嚟等等一連串嘅細節位，都好影響成個體驗，有無好好「工業化」呢啲細位，就係贏得客戶忠誠嘅關鍵喇。

除咗E-banking，ATM仍然係最重要嘅綫下7 x 24服務渠道，之前Jetco宣布絕大部分嘅Jetco客戶，年底前就可以用到跨行無卡提款，算係整個ATM界嘅新一頁。

另一個ATM嘅小例子，就係之前專欄都寫過嘅「HSBC只供提款ATM」，有效加快整個ATM提款流程，算係「工業化」提款嘅例子。

喺分行亦都有好多大小改變可以做，我就留畀大家慢慢發掘。簡單啲講，就係透過科技同流程革新去一步步「工業化」整個銀行服務，令客戶隨時隨地隨心都用到，就係贏取客戶忠誠（及低息存款）嘅第一步。

【延伸閱讀】恒生「無卡提款」美中不足　問題出在……？

第二招：關注每個Moments of Truth

首先咩叫Moments of Truth呢？信手拈來一個網上解釋：

關鍵時刻（Moments of Truth，MOT）這一理論是由北歐航空公司前總裁Jan Carlzon創造的。他認為，MOT就是顧客與北歐航空公司的職員面對面相互交流的時刻，放大之，就是指客戶與企業的各種資源發生接觸的那一刻。

他提出：平均每位顧客接受其公司服務的過程中，會與5位服務人員接觸；在平均每次接觸的短短15秒內，就決定了整個公司在乘客心中的印象。

簡單啲講，人係唔理性嘅動物，只要顧客喺「發生接觸的那一刻」產生負面印象，哪怕產品有幾優秀、售後服務有幾貼心，顧客對「整間公司」嘅印象都可以係極其負面嘅。

銀行可以點做呢？首先要清楚整個服務流程之中，邊啲位置係Moments of Truth，持續地邀請客戶提供意見，然後將意見轉化為行動，進行實際改革。

當然講就好容易，要令客戶嘅意見落到地，可能牽涉銀行多個部門，包括產品設計、規章、系統、流程、前綫員工培訓等等，所以華田眼見都有唔少銀行開始成立一啲「跨部門」嘅隊伍去搜集同分析客戶意見，再協調各門轉化意見為實際行動。

咁當然呢個隊伍幾有牙力，就好睇CEO幾有決心喇。

【延伸閱讀】滙豐靠PayMe+信用卡　完勝其他銀行所謂的FinTech？

第三招：營造「Wow」時刻

12種外幣提款服務、手機10秒提款、網購全年4%回贈、5分鐘網上開戶、P2P轉賬、100蚊買基金、LC專門店換領禮品等等等等，第一次用嘅時候，華田都有一種Wow嘅感覺，客戶忠誠好多時就係咁樣嚟。

呢啲Wow moment對銀行嚟講通常都唔多搵到錢，12種外幣提款剩係畀香港站啲租都夠畀到你嘔血啦、網購4%回贈更加係做一單蝕一單，但係為咩呢？

就係為咗一種Wow嘅感覺，如果你為咗一年換一次外幣，而放你嘅Low cost deposit喺我銀行，咁我就贏晒喇；如果你只用我一張信用卡做消費，咁我就可以End-to-end攞晒你嘅Consumption footprint，咁我就大把世界喇。

Bain特別提到美國JPMorgan Chase’s QuickDeposit呢個Solution：客戶要入支票的話，連櫃員機都唔使去，打開個App影張相就Ok，唔單止「工業化」咗入Cheque呢個流程，仲係一個Wow到震嘅時刻，希望香港快啲有啦。

呢啲Wow experience其實可以好Powerful，最少吸引到我喺呢度同大家介紹嘛。

喺資訊氾濫嘅年代，廣告嘅作用大不如前，取而代之嘅，係人類古而有之嘅溝通方法：口耳相傳，一個朋友或者KOL講一句，好多你廣告講一百句啦。以上3個方法，大家又覺得邊一招對你最有用呢？

 

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：呢 3 個方法，邊一個最有效令你對銀行死心塌地呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

撰文 : Wallace Tin

欄名 : 華田銀行

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