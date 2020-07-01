【澳洲升學】悉尼幼兒教育學費高昂 嫁澳港媽月花18,000安排女兒上學前班

香港政局不穩定，令不少港人都計劃移民，對於有小朋友的家庭來說，移民所考慮的問題就更多，當地的教育制度便是其中之一。Latitia曾在澳洲讀書、2011年正式到悉尼定居，現在更是兩女之母。今次由Latitia分享澳洲的教育理念及學習風氣。

Latitia在澳洲畢業後回港工作，直至認識了澳洲籍的丈夫，緣份又把她帶回澳洲，最後在悉尼落地生根，並正式入籍。今天Latitia已是兩女之母，大女兒剛剛5歲、小女兒2歲半，兩個都未到入學年齡，由於Latitia兩夫婦都需要工作，因此夫婦上班的時候就安排了兩姊妹到Daycare日托中心。

▲ Latitia 認為悉尼的生活指數絕對不低，但生活質素卻非常高，她表示日常買到的不論海鮮或蔬果，品質都極佳。

託兒中心學費高昂

在澳洲，小朋友6歲入讀小學，5歲就可以先到Kindy（等同香港的幼稚園）讀學前班，但只是1年制，是為小朋友升小學作準備。她說：「澳洲的幼兒教育費用是頗昂貴，但政府會根據每個家庭的經濟狀況，作出不同程度的補貼。沒補貼的話，兩個女每日學費就要300澳元（約1,600港元），而扣除政府補貼後，她們每月的學費合共3,500澳元（約18,700港元）。上學時間是星期一至五、上午8時至傍晚6時，小朋友有東西吃，亦可以學到知識。」

▲ Latitia 兩夫婦上班的時候，兩個女兒就要到日托中心去，每星期 5 天、每天朝 8 晚 6，兩人學費要 18,000 多港元。

一個小朋友每月接近1萬元的學費，聽落的確嚇怕不少香港家長，不過Latitia表示是否讓子女到日托中心，又或是每星期去多少天，都完全是家長的選擇。

至於悉尼的讀書風氣，Latitia強調並非大家想像中的零壓力，華人及印度人的小朋友，放學後上補習班是非常普遍。家長們都着重學術成績，也難免會催谷。當地的中學有一類叫Selective School，由政府資助，類似香港的Band 1學校，申請者都需要接受嚴格考核，因此能入讀的學生都是精英。而華人及印度人的家長都偏好Selective School，因此競爭也頗激烈。

▲ Latitia最喜歡悉尼的生活空間，住得舒服之餘，小朋友亦有很多機會接觸大自然。

僱主着重經驗及技能

兩個女兒年紀尚小，Latitia亦非虎媽，因此將來女兒要入讀甚麼類型學校，她認為先看看女兒的發展再盤算，但卻非常欣賞澳洲人的價值觀。「在澳洲真正是『行行出狀元』，學歷並非最重要，僱主更着重經驗及技能。我有位朋友，學歷不特別高，工作是替超級市場做買手，年薪是30萬澳幣（約160萬港幣），薪金跟一位大學校長差不多，這全因他的經驗及對產品的認識，澳洲人就是懂得欣賞別人的才能。」Latitia表示，澳洲每個省都有TAFE（Technical and Further Education，即澳洲技術與進修教育），類似香港的IVE，就是讓學生學習較為專業的技能，在當地也頗受歡迎。

銀行收緊貸款政策 買樓不及以往容易

悉尼的學前教育學費不菲外，Latitia認為悉尼的生活指數，也比澳洲其他地方為高，所以對於想移民澳洲的朋友，她會建議布里斯本及阿德萊德，生活質素絕對不比悉尼差，但日常消費卻比較便宜。

如果仍然希望移民悉尼，則可以選擇居住在離市中心遠一點的區域。以她自己為例，她住在遠離市中心的住宅區Neutral Bay，鄰近悉尼港灣大橋，該區沒有火車站，她與家人出入都會自己駕車。

▲ 住所鄰近悉尼港灣大橋，從窗口往外望，可以欣賞到宜人的海景。

Latitia於2017年買入一個1,000呎的兩房單位，建築物只有8層高，亦非新樓，因此樓價約為百多萬澳元。「悉尼新樓的實用面積愈來愈細，所以買舊樓反而更實際。我朋友就剛買了一間3房的Apartment，千多呎，住宅新落成，有40層高，價錢為230多萬澳元（約1,200萬港幣），再加14萬澳元（約75萬港幣）的印花稅，樓價其實跟香港差不多。」

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▲ Latitia居係的單位。

Latitia表示，這兩年澳洲銀行收緊了借貸的政策，就連所批出的貸款亦少了，因此要買樓已不如以前般容易，各位準備移民澳洲的朋友，就要作好經濟上的準備了。

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【全文︰澳洲悉尼學前班學費高昂 兩孩港媽每月花18,000港元上課】

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