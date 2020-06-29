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TVIX ETN即將退市 有甚麼其他VIX ETF選擇？

理財學堂 19:24 2020/06/29

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瑞信表示，旗下9隻指數投資證券（ETN） 將在7月12日起在交易所退市，當中包括2隻與波幅指數（又稱恐慌指數，VIX）掛鈎的ETN，分別是2倍VIX短期ETN，VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN（美：TVIX），及1倍VIX短期ETN  VelocityShares VIX Short Term ETN（美︰VIIX）。每當市場出現悲觀情緒，甚至出現恐慌性拋售，量度市場情緒的指標--VIX指數都會抽升，VIX代表是甚麼呢？又有甚麼產品可以部署呢？

反映標指期權價格

VIX指數全名是「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index），是股票市場常用的晴雨表之一，VIX主要是根據標準普爾500指數相關期權（Option）的實時價格，推測未來30日標普500指數的波動程度，每個交易日均有報價。

VIX之所以被「譽為」恐慌指數，全因每當股市急跌時，投資者充斥着恐慌情緒，為對冲持股（甚至進行看淡投機），便傾向購買期權去保護正股倉位，看淡期權價格便會被搶高，因此，VIX亦會被推升。

簡單而言，VIX上升，反映股市波動性增加，投資者不安的情緒高漲；相反，VIX下跌，則反映股市波幅收窄，投資者情緒平穩，不過，要留意的是，「情緒平穩」不等於「樂觀」，故此，即使VIX持續下跌，也不代表股市會不斷急升，表現出來的，或可以是橫行，只是股指不再大幅下跌而已。

受新冠肺炎在美國大流行所致，VIX指數在3月16日一度升至82.7高位。其後回落，上周五（226日）收報35.2。

不過，市場擔心美國爆發第2波疫情，經濟重啟的步伐或會受阻，上周五標普500指數大跌2.42%。雖然散戶最愛的TVIX即將退市，投資者可以選擇以下VIX的相關ETF或ETN，作出部署，投資者僅記留意當中的波動性及風險。

看好VIX ETF

VXX——iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

VXZ——iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

VIXY——ProShares ETFs： VIX Short-Term Futures ETF

UVXY——ProShares ETFs： Ultra VIX Short-Term Futures ETF，兩倍槓桿

反向VIX ETF（即看淡VIX指數、看好大市）

SVXY——ProShares ETFs： Short VIX Short-Term Futures ETF

欄名 : ETF學堂

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