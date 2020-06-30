PHD普通批/大批8折 加拼小食/意粉都有8折 消費錦囊 10:30 2020/06/30 分享： PHD推出「愛拼才會平」優惠，現凡外賣自取或堂食惠顧任何普通批 / 大批，即可享有8折優惠！自由加拼小食 / 雞翼 / 意粉 / 飯 （最多2客），亦可同享8折！ 訂購網站：PHD 撰文：hket小編 ======== 市場瞬息萬變，但機會處處。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，助你掌握先機，創造創富，財務自由就在不遠處。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Crostini網店限時優惠！馬卡龍16件裝$138 今日 Crostini網店限時優惠！馬卡龍16件裝$138 太子Crepe Delicious Lavazza咖啡買1送1 2020/06/29 太子Crepe Delicious Lavazza咖啡買1送1 來佬餐館十周年 晚市10蚊嘆4款經典美食 2020/06/29 來佬餐館十周年 晚市10蚊嘆4款經典美食 【本地遊】親朋好友去Glamping？元朗逢吉鄉星空露營車每晚2,399元起 2020/06/27 【本地遊】親朋好友去Glamping？元朗逢吉鄉星空露營車每晚2,399元起 【口罩供應】屈臣氏自家製Level 3口罩 易賞錢會員周六起優先預購（附預購詳情） 2020/06/26 【口罩供應】屈臣氏自家製Level 3口罩 易賞錢會員周六起優先預購（附預購詳情） 著數優惠