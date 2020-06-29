政府派錢1萬蚊 做咩都好 但最唔好就係儲現金！

▲ 政府派錢一萬蚊 做咩都好 但最唔好就係儲現金

積臣今個星期嘅話題依然係政府派錢1萬蚊。計劃喺上星期日（21日）開始登記，經網上銀行方式登記計劃，最快喺7月8日收到錢。都要問一問各位，收到1萬蚊後，你哋會點用先？

【上期閱讀】政府派錢一萬蚊 點解銀行咁揼本派錢搶客？

派錢1萬速度有進步

首先，政府今次派1萬蚊速度快過上次派4千蚊，派4千蚊計劃由政府宣布，到市民收到錢，最少用咗1年半時間，今次派1萬蚊半年左右就有，今次政府係有進步。而且新冠肺炎疫情大大打擊香港經濟，好多失業人士要等呢1萬蚊救亡，政府今次唔識吸取上次教訓，再唔加把勁，就抵被市民罵多幾錢重喇！

今次派1萬蚊，比2018年派4千蚊同2011年嗰次派6千蚊，金額係多咗好多，今次又唔使好似派4千蚊咁「過五關斬六將」，要計數先知自己實收幾多。今次可以做嘅選擇就多咗喇。失業人士會拎呢1萬蚊當失業救濟金，又或者係當補貼買防疫用品，喺年初時口罩、酒精搓手液都被炒到天價，大家喺當中支出都唔少。喺全球疫情未消退下，想旅行都幾難成事了，去唔成旅行或者有人會拎嚟做本地消費，食喝買玩，假設晚市自助餐600蚊一位，1萬蚊可以食16餐了，都的確咪話唔嘆嘅！

全球持續放水 貧富懸殊加劇

積臣睇新聞，唔少人對於有得攞1萬蚊係雀躍，但當有人問佢哋會點用，都聽到有人話會儲起佢，不過積臣就非常唔同意，點解？積臣之前都講過，未來全球主要經濟體會繼續放水，低息環境下，你儲蓄現金，購買力只會不斷下跌，蝕嘅最終係自己。就算香港經濟差，失業率升，但通脹都係持續，5月通脹數字比起年初時喺2%以上，無錯係跌咗，但都仍有1.5%。

▲ Sea To Sky首日超額2.5倍，發展商期後加推單位。

有資產喺手嘅，就可能受惠全球低息環境。你睇下香港𠵱家經濟環咁差，Sea To Sky首日係超額2.5倍，即係唔少香港人本身仍然有購買力，低息環境下再促使佢哋可以喺較低成本嘅情況下去買樓。即係話未來香港貧富懸殊只會更嚴重。而全球亦因為錢多得濟，股債黃金樣樣都升，咪住？唔係話因為疫情股災咩？舊經濟股就係，而積臣所指嘅就係新經濟股，喺資金氾濫下，瘋狂炒作新經濟股，美國納指100指數早前喺疫市創新高，一度衝上1萬點，只因為市場憧憬科技股逆市受惠，道指同標普500指數就仲未走出低迷。

▲ 納指100曾創1萬點新高。

▲ 標普500指數反覆。

大環境迫到埋嚟 你唔理財？

好多時，我哋認知股市係反映經濟情況，但喺全球放水嘅環境下，呢個現象唔一定係正向相關了！你唔理財，但大環境下之你嘅錢會自動眨值，𠵱家係大環境迫到埋嚟了！之前4千蚊就話忟水，唔知點「理」好，今次有1萬，就多咗好多選擇。你拎去買藍籌股、買ETF、月供股票、可扣稅強積金自願性供款、甚至係保守啲固定收益產都可以。股災係最買貨最好時機，而指數ETF係相對適合懶人投資者，一方面唔使每日追大市，另一方面係長期下可以有資產增值。

特別係初出社會工作嘅後生仔，未必享受到上幾代人高速增長嘅經濟，但遇上人工追唔上資產價格情況，而通脹分分鐘蠶食埋你份人工，積臣都覺得呢一代係會幾艱苦吓。所以愈後生應該愈早開始理財計劃，你未來承受經濟壓力會較其他人輕鬆。最後都要戴下頭盔，以上並不構成任何投資建議，僅提供作參考用途。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

======

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。