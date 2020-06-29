▲ 發展局資助建造業界請新畢業生 每月5610元為期最長18個月

新冠肺炎疫情衝擊香港經濟，建造業亦不例外。發展局局長黃偉綸昨日（28日）於網誌撰文，透過防疫抗疫基金，當局將推出合共1,500個名額的新畢業生薪金補貼計劃，以及專業實習薪金津貼計劃。

【延伸閱讀】【政府工】政府招聘300名行政服務助理 月薪達25,200元

新畢業生資助名額共1,500個

現時，工程界僱主若為新畢業生提供香港工程師學會工程畢業生培訓計劃A（一般稱為Scheme A）認可職業培訓，可向職業訓練局申領為期18個月、每月5,610元資助。勞工及福利局將今年資助名額由272個增加至1,000個。

另外，發展局亦特別為建築、測量、都市規劃及園境界別推出類似的資助措施。僱主聘用這些界別的新畢業生，並為他們提供在職專業培訓，可以向發展局申請每月5,610元薪金補貼。津貼期最長亦為18個月，資助名額合共500個。

另設助理專業人員培訓資助名額

至於一些今年内完成認可培訓，但仍需汲取實際工作經驗的助理工程師，或在今年内完成認可培訓而符合報考建測規園界別專業評核試資格的助理專業人員，政府將透過防疫抗疫基金向僱主提供每月10,000元的薪金津貼，以鼓勵私人機構聘用這些年輕的助理專業人員。津貼期最長為12個月，資助名額合共1,250個，工程界為750個，建測規園界別則有500個。

此外，有關工程畢業生培訓計劃A的資助，早前已完成申請，其他資助措施正接受相關僱主申請，截止日期為7月18日。有意參與的僱主請瀏覽發展局的網頁。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。