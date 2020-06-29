【財務自由】字節跳動前程式員28歲提早退休 靠被動收入旅居日本

30歲可以提前退休？對於不少人來說是遙不可及的夢想，但曾於抖音母企字節跳動（ByteDance）任職程式員的郭宇，早前於網上分享他以28歲之齡退休，引起網上熱烈討論。他指出，在字節跳動工作6年後，開始思索人生不同的可能性，因此決定辭職退休，旅居日本，並專心經營溫泉旅館的生意。不少人28歲時正為事業努力打拼，郭宇為何能在年輕時退休？

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曾每天工作逾12小時

郭宇高中時已開始自學編程，大學時選擇了熱愛的主修科政治與行政管理，但仍經常為了熬夜學寫程式而「走堂」。憑着他出色的表現，他在大學三年級時獲得到支付寶實習的機會，在支付寶發展迅速的時期中工作了三年。後來，他轉投到一間初創企業「糗事百科」，從事程式開發的工作，後來公司被抖音母企字節跳動收購，他便開始在字節跳動工作。他接受《鳳凰網科技》訪問時提到，於字節跳動任職時，每天早上11時30分上班，晚上11時30分甚至凌晨1時才下班。即使工作中完成不少滿意的項目，但他形容，「工作都是苦活累活，無數個加班連接起來，沒有浪漫主義可言。」

投資日本物業、股票 賺被動收入

營營役役工作6年後，郭宇決定辭職退休，並旅居日本，專心經營溫泉旅館的生意。他在網上分享退休決定，「我選擇在28歲的末尾退休，擁抱山間清泉與峽谷的風，去感受春秋冬夏。」文章隨即引起網絡間的熱烈討論，不少網民質疑他到底賺了多少錢才能退休，他接受《鳳凰網科技》訪問時指，他投資日本的房租收入，以及其他被動收入基本上已與他的薪金持平，加上覺得已達成工作上想完成的事，所以才會辭職退休。

郭宇靠投資日本物業及股票來達成財務自由，他在訪問中提到，多年來定額投資一家互聯網企業的股票，去年把所有的股票清倉，獲利不少。此外，他也有投資美股、港股，更因疫情股市大漲大跌，也獲得不錯的回報。他也分享他投資日本物業的心得，「我之前在日本購置了一些房產，可以做到7%至10%的收益，如果整棟買的話，可以做到10%以上的投資收益，還是非常不錯的。」

▲ 郭宇於28歲退休後，選擇旅居日本。（圖片來源：郭宇微博）

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實現財務自由 追求理想生活

實現了財務自由後，郭宇轉換了人生的跑道，開始實現自己的夢想。他透過住過150個日本溫泉鄉的經驗，在日本經營溫泉旅館品牌，未來更希望將溫泉旅館的生意，拓展至中國。他更期望未來能成為一位職業作家，在書寫中尋求人生的意義。對於財務自由，他認為，「財務和自由其實是兩回事。自由是不斷探索新的東西，突破舒適圈。」

▲ 郭宇喜歡泡溫泉，更看好未來溫泉旅館的市場，期望將個人溫泉旅館品牌打入中國市場。(郭宇微博截圖)

責任編輯：李瑩

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