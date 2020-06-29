【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠

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關愛基金將向非公屋、非綜援的低收入住戶的「N無人士」，發放兩次生活津貼（俗稱「N無津貼」）。首輪津貼將於7月2日起（周四）開始分階段接受申請；第二輪則由2021年1月開始分階段接受申請。預計第一輪將涉及金額達11.18億元，估計有10.55萬戶符合資格，受惠人數約有27.2萬人。
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扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光今日（29日）公布項目內容，首輪「N無津貼」於7月2日起分階段接受申請，一人住戶可於7月2日申請，二人及三人家庭分別可於8月3日以及9月1日申請，四人或以上家庭就則於10月5日申請，所有申請至11月30日完結。合資格人士可在216間服務單位領取申請表，可在關愛基金網頁下載申請表或去社會福利署、民政處領取，遞交表格可親身或郵寄到服務單位，有關單位設有投遞箱。
關愛基金預計，第一輪將涉及金額達11.18億元，估計有10.55萬戶符合資格，受惠人數約有27.2萬人。
「N無津貼」的入息限額、申請日期及津貼金額如下：
|申請住戶人數
|住戶入息限額（元）
|住戶租金上限（元）
|申請日期
|津貼金額（元）
|1
|15,100
|7,550
|7月2日起
|4,500
|2
|22,000
|11,000
|8月3日起
|9,000
|3
|26,800
|13,400
|9月1日起
|12,500
|4
|33,500
|16,750
|10月5日起
|14,500
|5
|36,900
|18,450
|15,500
|6或以上
|40,800
|20,400
符合領取N無津貼的資格如下：
責任編輯：李瑩
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欄名 : 生活理財