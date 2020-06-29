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【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠

日常開支 13:38 2020/06/29

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【關愛基金】「N無津貼」7月2日起分階段接受申請　預計逾27萬人受惠 -

關愛基金將向非公屋、非綜援的低收入住戶的「N無人士」，發放兩次生活津貼（俗稱「N無津貼」）。首輪津貼將於7月2日起（周四）開始分階段接受申請；第二輪則由2021年1月開始分階段接受申請。預計第一輪將涉及金額達11.18億元，估計有10.55萬戶符合資格，受惠人數約有27.2萬人。

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扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光今日（29日）公布項目內容，首輪「N無津貼」於7月2日起分階段接受申請，一人住戶可於7月2日申請，二人及三人家庭分別可於8月3日以及9月1日申請，四人或以上家庭就則於10月5日申請，所有申請至11月30日完結。合資格人士可在216間服務單位領取申請表，可在關愛基金網頁下載申請表或去社會福利署、民政處領取，遞交表格可親身或郵寄到服務單位，有關單位設有投遞箱。

關愛基金預計，第一輪將涉及金額達11.18億元，估計有10.55萬戶符合資格，受惠人數約有27.2萬人。

「N無津貼」的入息限額、申請日期及津貼金額如下：

申請住戶人數 住戶入息限額（元） 住戶租金上限（元） 申請日期 津貼金額（元）
1 15,100 7,550 7月2日起 4,500
2 22,000 11,000 8月3日起 9,000
3 26,800 13,400 9月1日起 12,500
4 33,500 16,750 10月5日起 14,500
5 36,900 18,450 15,500
6或以上 40,800 20,400

符合領取N無津貼的資格如下：

  • 須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈
  • 租住由非政府機構營辦的社會房屋
  • 租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位
  • 居住於臨時房屋、船艇或是無家者
  • 每月入息不可超過指定限額
  • 沒有領取綜合社會保障援助
  • 沒有在港持有任何物業

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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