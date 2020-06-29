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【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？

美加 17:24 2020/06/29

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【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？ -

加拿大向來是香港人移民海外的熱門國家選擇，設有多種移民途徑，當中的技術移民計劃均須經由快速移民通道（Express Entry）申請，申請人的工作經驗及語文能力經過網上的計分系統評分，達到所需分數才能獲批邀請信申請永久居留加拿大。加拿大移民局公布2019年快速移民通道的統計數據，去年有近11萬人經快速移民通道，成功申請永久居留加拿大，當中有近三分之一的人士是從事資訊科技、商業及金融行業。

【延伸閱讀】【移民加拿大】受疫情影響 加拿大3月新增永久居民按年跌30%

中國國籍申請人人數下降

加拿大的快速移民通道（Express Entry）是透過為申請人的年齡、學歷、職業及工作經驗等計分，篩選出合適加拿大所需的人才，向他們發出申請永久居留的邀請信。加拿大移民局（IRCC）公布2019年的快速移民通道統計數據，指去年共有33.2萬人經快速移民通道遞交申請，較2018年增加20%。當中有109,595名申請人及其家庭成員透過快速移民通道獲得永久居留權，較2018年的92,229名，增長19%。

當局於去年向申請人及其家庭成員發出了85,300份邀請，經聯邦技術移民計劃（Federal Skilled Worker Program）獲得邀請的共有38,809名，佔整體45%，其次為加拿大經驗類別 （Canada Experience Class Program），共30,563名獲得邀請；省提名計劃（Provincial Nominee Program）則有14,928名，而聯邦技工類移民（Federal Skilled Trades Program）最少，只有1000名

最多申請人原有的公民身份屬印度，佔整體的46%，其次為尼日利亞（8%）及中國（5%），印度及尼日利亞國籍的申請人人數近年逐步增長，惟擁有中國國籍申請人人數則2017年的9%下降到2019年的5%。

【延伸閱讀】【移民北美‧加拿大】技術移民的3種方法

最多軟件工程師及設計師獲邀請

獲得邀請書的申請人年齡最多是介乎於20至29歲，佔整體的55%；其次為30至34歲，佔31%。學歷方面，當中有48%的申請人持有碩士學位或從事許可職業所需的專業學位，即法律、醫療及藥劑等專業學位，其次為擁有3年或以上的大專學歷，佔42%。

而職業方面，當中有近三分之一的獲得邀請書的申請人是從事資訊科技、商業及金融行業，而從事軟件工程師及設計師的人最多，共有6,529人獲邀請申請永久居留權，其次為資訊系統分析員及顧問、電腦程式設計師及互動媒體開發人員及核數師及會計師。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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