退休生意人首嘗靚茶喚醒知覺 開設茶室推廣茶文化 普洱茶升值潛力大

人稱茂哥的呂沐真（Raymond），他56歲時經歷大病，曾被醫生斷言「無得醫」，但他依然遍尋治療方法。60歲時，他奇迹康復頓悟人生，而一次雲南的尋茶之旅，更啟發了他創辦義工團體行善，以及開設茶室，推廣他至愛的普洱茶。

▲ 現年70歲的茂哥於60歲時改名「呂沐真」，透過發展品茶事業開展人生新一章。

56歲大病 從自己生意業務退下

茂哥90年舉家移民澳洲，見當地人經常吃營養補充品（Supplement）而少看醫生，覺得是商機，也考慮到要照顧在港的中風老父，他決定在香港開設健康食品店，在澳洲則和朋友投資電腦生意，經常澳港兩邊走。

91年，他在香港金鐘廊開了The Health Shoppe，他說是當時全港首間專賣來自澳洲和美國營養補充品的店舖，最初頗受歡迎，曾有3間店，但後期經營上面對許多困難，最重要是他於06年大病，便惟有在56歲時退下來，結束生意。

患家族遺傳病 曾想放棄治療

茂哥憶述病發的痛苦：「06年我強直性脊椎炎爆發，成條脊椎長期發炎，成身關節都腫，要長期瞓床，手不可以抬高，痛到駝背。生活上根本不可自理，有幾個月出入都要坐輪椅，家人也因此回港照顧我。」

那時他才知道是家族遺傳的病，早在21歲時已經開始痛，曾入院檢查卻沒有找出原因。他相信中年病發，跟其當時生意和家庭等各方面遇上巨大壓力有關。

茂哥坦言大病令他元氣大傷，頭髮白了、說話無力，以為人生完了。一度放棄求醫，甚至有死念。直至有位好友帶着坐輪椅的我去搵氣功師傅做推拿，終能企起來行路。雖然行得慢，卻成為轉捩點，點燃了我求生的慾望。

08年中，他手執拐杖跟人去旅行，在武夷山天游峰飲了一杯大紅袍後，「即時喚醒了我的知覺，引發了我對茶的興趣。」

▲ 呂沐真因大病退休，康復後積極推廣品茶，他認為茶的妙處正在於「雅俗同歡智愚共賞」。

在地旅行引發對茶的興趣 開設茶室

但自從發現了茶後，他決定以茶代酒，特別是普洱生茶有解毒功效，他發覺常飲沒有農藥、沒有香精的好茶，對調理身心皆有幫助。

他在茶的世界也有所領悟：「世界很煩躁、很忙碌，大家去禪修，都是想找內心的安寧。而通過品茶，你整個人放慢了，過程中你訓練了自己的覺察能力。」他在茶中看到商機，認為一眾酒鬼到年紀大的時候，應該為身體着想而轉飲茶，遂以推廣好茶為志業。

茂哥更在60歲時作出重要決定，改名呂沐真，標誌着自己重生。他自言從前性格內斂，但自從2010年開始搞了義工團體「暖心族」後，要主持活動就開始多說話。這些年來，他又常到台灣考察當地的茶文化，在香港搞茶修活動等，朋友圈子也擴大了。

古樹茶增值能力高

投資理財方面，作為生意人，呂沐真強調向來做實業，不喜歡炒賣。

「有段時間我有買股票，80年代也有投資房地產，但我不是炒樓花，而是買一些很殘的屋，如錦綉花園別墅，把它翻新裝修，再在花園種樹種花，之後再賣來圖利，當然不及炒賣賺錢多，但這個過程我卻相當開心。」

至於退休後以賣茶為業，他說個人喜好以外，另一原因是茶會升值。「因為古樹茶買少見少，飲一餅少一餅，原理同紅酒一樣。很多古樹茶在10年內都至少升值了10倍，如茶王老班章，就由1,000元一餅升至現在10,000多元。」他又說，以前人稱普洱茶為「咕哩茶」，即是做苦力的人飲的，其實它並不低下，它的市場可以是世界性。不過，他奉勸大家要飲茶，先學茶，要懂得分辨好茶和劣茶，才不會被騙。

▲ 茂哥說選擇賣茶，原因之一是普洱茶有升值潛力。

【全文︰大病康復 60 歲重生 退休生意人推廣好茶做義工助人助己】（收費文章）