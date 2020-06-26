【人生勝利組的感悟】70後金融人：餘生在同一地方轉圈很可怕

70後金融人岑皓軒（Matthew）與太太馬漪楠（Isabella）在2014年，毅然放棄在港事業，以遊牧方式帶兩個年幼兒子到泰國、成都、沖繩生活。最近出版了《自遊人生旅居藍圖》一書，分享從財務自主到生活自主的心路歷程。

餘生在同一地方轉圈很可怕

Matthew從事金融業，Isabella則任傳統名校英文科副主任，是旁人眼中的人生勝利組，當初親友聽到他們要旅居，無不反對。「他們問：『香港那麼好為何仍要走？』。」

Isabella表示，現在有時間陪伴老公和孩子，看着孩子們成長比金錢名譽更重要。希望孩子需要我的時候，我能夠在他們身邊。現在她多了時間發展新興趣如聲音療癒、香薰治癒，放下賺錢包袱助人紓壓，反而得到更大滿足感。

「人生就如玩大富翁，在地圖上一直邁進。看似很開心，但如果要你餘生在同一地方轉圈前進呢？想一想還真是可怕。如果你想去外地認識另一種文化，擴闊視野，何不放自己一個『悠長假期』，去當地考察旅居？」Matthew這樣說。

▲ Matthew一家人已在泰國、成都、沖繩旅居5年。

旅居做Freelancer

最初他們計劃旅居泰國、成都、沖繩、台灣各1年，但來到沖繩至今已居住了近4年。一家人閒時到海灘浮潛看珊瑚、掘海膽、找海參，生活優悠得叫人羨慕。

▲ 一家居於沖繩鄉村，依山靠海。

到不同地方旅居，拿的簽證都不一樣。在泰國時，Matthew持語言學校的學生簽證，兒子是學生簽證，太太則是依親簽證。在沖繩，Matthew則是持工作簽證，太太及兒子便獲依親簽證。

Matthew的旅居工作是在財經雜誌寫專欄、任電台客席主持、寫書等，是名副其實的Freelancer。

租最好的地方

每次轉移地方，二人目標是以月租1萬港元租到最好的地方。現時一家人居於沖繩鄉村、依山靠海的獨立屋，兩層約2,000呎，共6間房連兩廳一廚房，屋外設前院後院、800呎花園及車位，布置了BBQ爐及有小農田種植香蕉、木瓜等。

▲ 廚房採開放式，偌大寬敞。

▲ 獨立屋擁前院後院，連800呎花園。

他們一家每月總支出約2萬港元。以往兒子唸國際學校，每人每月約5,000港元學費，後來轉讀本地學校則便宜許多，由於持長期居留簽證人士可免學費，故兩個兒子每人只需月付每餐100日圓/約7.2港元的午餐費，加上一個學期約數百港元的書簿費便可。

▲ 持長期居留簽證人士可免學費唸本地學校。

兒子喜歡旅居

最初離港時，Matthew兩個兒子只有4歲和5歲，對於旅居毫無概念。「我們跟他們說，只是去一個較長的旅行，沿途會上學、去玩、認識很多新朋友，他們就覺得很正。」而小孩的適應力遠比大人想像中的強得多，旅居沖繩兩年後，兩個兒子竟主動問他：「明年要去哪裏唸書？」當得知會停留多1年時，反而覺得失望。

「小朋友去到新學校，初期或會撞板，但很快就無事。反而是父母需要活得輕鬆，因為父母調節不到自己，很易會將焦慮轉嫁至孩子。」他與太太離港前已有共識，要放低在港心態，去到哪裏都要接受與自己期望不符的事情。「以往我與太太常恃着自己是父母管教及照顧孩子，但這幾年發現其實是他們照顧我們，如擔任繙譯。現在變成家庭是一個團隊，大家互相幫忙。」

▲ 兒子適應力強，很快就結交許多新朋友。

切忌太急連根拔起

享受過寫意舒適、自由自在的生活，Matthew卻沒有像其他港人一樣渴望移民。「移民意味要連根拔起，但我們好享受這一刻的狀態，一隻腳踏了出去看世界，一隻腳留在香港。我與太太都是土生土長香港人，對香港好有感情，我們知道了好的東西都會想帶回香港。」

最近好多朋友以移民角度向他查詢旅居事宜，而他亦建議想移民的人士，可先到該地居住數月，看看是否適合。「若仍以旅客角度去考慮，認知上會有很大落差。我們建議不要太急於連根拔起，給自己機會去嘗試，讓自己有回頭路，同時亦要抱持欣賞心態才能夠享受那個地方的好。」

▲ 夏天就去海灘浮潛看珊瑚、掘海膽、找海參，叫人羨慕。

2人旅居的Facebook專頁：悠牧家庭Joyous Nomadism幸せな旅行家族Okinawa沖繩

【全文︰棄高薪厚職遊牧旅居中日泰 70後港人：重新學習成為小孩】