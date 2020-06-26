【口罩供應】屈臣氏自家製Level 3口罩　易賞錢會員周六起優先預購（附預購詳情）

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屈臣氏設廠生產自家口罩品牌「WatsMask WeCare」，現公布最新購買安排，易賞錢會員可於本周末優先預購ASTM Level 3口罩，每個帳戶可購買一盒，先到先得，名額共有8萬盒。
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屈臣氏今次開放預購的自家口罩品牌「WatsMask WeCare」ASTM Level 3口罩，每盒30片，會員價為109.9元。今次預購共有8萬盒名額，每個帳戶可購買一盒，先到先得。訂購時須出示易賞錢會員咭或APP，重複預購將以首次購買資料作準，而退款將會在14個工作天內以易賞錢積分退回到會員帳戶。
另外，屈臣氏指，WatsMask ASTM Level 2 將會陸續返貨，7月中再會公布有關安排。
於百佳訂購
日期：6月27日（星期六）
地點：香港全綫百佳門市
名額：40,000盒
於屈臣氏訂購
日期：6月28日（星期日）
地點：香港全綫屈臣氏門市
名額：40,000盒
責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊