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調查︰港人理財知識和能力全球排名第一

理財學堂 17:50 2020/06/26

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調查︰港人理財知識和能力全球排名第一 斯洛文尼亞和奧地利分別排第二及第三

投資者及理財教育委員會公布，根據經合組織國際金融理財教育網絡（OECD/INFE）一項國際性調查，香港在理財知識和能力排名第一。該調查合共訪問了來自26個國家及經濟體、年齡介乎18至79歲的125,787名的成年人。投委會負責香港區調查，並在2019年11月訪問了1,002名香港居民。

斯洛文尼亞緊隨其後

調查顯示，本港理財知識和能力分數為14.8分（以21分為滿分），其後為斯洛文尼亞（14.7分）和奧地利（14.4分）。

有關研究評估整體理財知識和能力水平，評核因素包括知識、態度和行為。香港在理財知識排名第一，行為和態度排名分別為第六位和第十四位。

OECD保險、私營退休金及金融市場部主管及INFE執行秘書Flore-Anne Messy表示，香港在成人理財知識和能力國際調查獲得最高分數的14.8分，但得分率只是最高21分的71%，反映受訪者對金融概念的理解只達到基本水平以及有限度的審慎行動，故還需要做更多的工作。

 

責任編輯︰陳啟昌

=====

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欄名 : 理財快訊

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