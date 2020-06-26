▲ 【旅遊情報】幾時有得去旅行？一文睇晒亞洲各地解封對象及入境要求 -

新冠肺炎疫情席捲全球，多國封關防疫，旅遊業首當其衝。隨着疫情日漸緩和，不少國家已計劃進行分階段性解封或放寬旅遊禁令，有條件地容許外籍人士入境。2020年下半年是否有望外遊？以下為大家整合了亞洲部分國家的解封日期及開放入境的要求。

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台灣：5類人士可申請入境 需居家檢疫14天

台灣當局於6月29日起放寬部分特定香港、澳門和外籍人士入境。港澳人士方面，包括特殊人道考量及緊急協處、商務履約、跨國企業內部調動、已取得台灣居留證的公民配偶、子女及商務經貿交流，都可申請入境簽證，而外籍人士除觀光和一般社會訪問以外亦可提出申請。不過，獲批入境人士需應航空公司要求，於報到前主動出示「表訂登機時間前3天內COVID-19核酸檢驗陰性報告（英文版）」，並配合入境後居家檢疫14天及必要檢疫措施。

日本：商務人士放寬限制

有媒體報道指，日本將分三階段逐步開放入境。第一階段將開放商務旅客入境；第二階段則開放給留學生；第三階段再開放給觀光旅客入境。

日本首階段向商務人士放寬限制，有關人士出入境前必須接受PCR（聚合酶鏈式反應）檢查，入境後亦不可使用公共交通工具，兩周內須保存智能手機內的定位資訊等。日本現已與越南達成協議，兩國商務人士在符合條件下可自由入境，也正與泰國、新西蘭及澳洲商討，每天最多開放250人入境。

柬埔寨：入境旅客需付3,000美元服務費

外國旅客入境柬埔寨時需向當局申請簽證，落地簽證及電子簽證則仍未恢復申請。柬埔寨於6月11日起要求所有外國旅客入境時支付3,000美元（約23,400港元）「新冠肺炎服務費」（Covid-19 Service Charge）。服務費中包括不可退還項目，例如由機場前往檢測中心的交通費5美元（約39港元）、病毒檢測費100美元（約780港元）、入住指定酒店或檢疫所每晚住宿費及餐費各30美元（約234港元），旅客可用現金或信用卡支付金額。

旅客如果檢測結果為陰性，可退還部分費用；但若檢測結果為陽性，這筆費用將全部用於旅客滯留柬埔寨期間的治療和食宿費。入境旅客更要出示保險證明已購買價值50,000美元（約39萬港元）的旅遊保險。

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泰國：5類人士可申請入境 入境後需隔離14日

泰國政府計劃7月1日起放寬入境限制，容許5類外國人入境，但仍需隔離14日。容許入境的5類外國人，包括持有泰國工作簽證的商務人士、技術勞工、教師及留學生、醫療旅遊人士，有永久居留權的人，以及泰國國民配偶，並不包括普通旅客，估計涉及大約5萬人。他們入境時要持有病毒檢測呈陰性的證明，入境後亦要隔離14日。有關新措施預計將於6月29日(周一）獲政府工作小組通過。



當局又計劃下一階段容許短期到訪的經商人士、投資者及政府賓客，入境後毋須隔離，但需要接受病毒測試。至於「旅遊氣泡」國家的旅客，預計可於8月起入境，但只能夠留在住宿範圍，不能自由活動。

印尼：預計10月重新開放峇里島

印尼政府預計，旅遊勝地峇里島將於10月起重新開放予外國旅客入境。

責任編輯：李瑩

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