7月1日起調高在職家庭津貼金額 高額津貼增至1,400元 日常開支 16:44 2020/06/26 分享： 政府公布，7月1日起調高在職家庭津貼計劃的津貼金額。以全額津貼為例，每月基本、中額及高額津貼將分別增至1000元、1200元及1400元，兒童津貼增至1400元。 政府表示，以育有2名兒童的4人住戶為例，可領取的最高金額將會由每月3200元增至4200元，增幅超過3成。 欄名 : 生活理財 最新專欄文章 更多 九巴抽獎每周送1000張巴士月票 必睇參加條件、登記方法（附登記連結） 今日 九巴抽獎每周送1000張巴士月票 必睇參加條件、登記方法（附登記連結） 7月1日起綜援租金津貼最高金額增加 家庭組別最高升至7,675元 今日 7月1日起綜援租金津貼最高金額增加 家庭組別最高升至7,675元 【交稅優惠】恒生信用卡網上交稅 享高達100元 Cash Dollars 今日 【交稅優惠】恒生信用卡網上交稅 享高達100元 Cash Dollars 【離岸戶口】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？ 2020/06/25 【離岸戶口】冷門離岸戶口選擇 馬恩島有咩優勢？ 【虛擬銀行】平安壹賬通銀行試業 特選客戶可享8.8厘活期年利率 2020/06/24 【虛擬銀行】平安壹賬通銀行試業 特選客戶可享8.8厘活期年利率 政府津貼