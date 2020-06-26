7月1日起調高在職家庭津貼金額　高額津貼增至1,400元

政府公布，7月1日起調高在職家庭津貼計劃的津貼金額。以全額津貼為例，每月基本、中額及高額津貼將分別增至1000元、1200元及1400元，兒童津貼增至1400元。



政府表示，以育有2名兒童的4人住戶為例，可領取的最高金額將會由每月3200元增至4200元，增幅超過3成。

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